索尼WI-H700无线耳机评测：随心享受一耳朵好声音

沉迷于烧箱子玩平板的顶级HiFi党，大多会窝在自己小影音室里安然的享受上一整个下午的悠闲。但如果是想要放飞自我，在任何环境下都能体验到随心的音乐，索尼h.ear in 2系列无线耳机也是个不错的选择，而索尼WI-H700颈挂式无线耳机更是其中最值得期待的那款。

对于熟悉索尼的粉丝来说，WI-H700自然是第一眼就能唤起大家亲切感的产品，同时作为一款颈挂式耳机，WI-H700也沿用了比较经典的三段式橡胶颈圈+磨砂颈挂式设计。同时为了表现足够的流行属性，索尼给WI-H700配备了暮光红、薄荷绿、灰黑、浅金以及月光蓝五种配色，想要做最靓的仔或是低调的欣赏音乐，WI-H700都能轻松满足。

由于机身重量被限制在了33g左右，配合亲肤设计的橡胶颈圈，索尼WI-H700的佩戴体验自然保证了足够的舒适，即使是长时间通勤佩戴颈部和耳部都不会有太多压力。

入耳耳塞式设计配合颈挂造型，索尼WI-H700在佩戴状态下的稳固性自然也非常靠谱，别说日常佩戴状态下行走，即使慢跑或是进行跳跃，耳机都不会出现脱落的问题。同时磁吸式耳机线卡扣也能更稳定的保持待机状态，一方面可以防止颈挂状态下耳机脱落，另一方面在收纳时也可以保证耳机线不会互相纠缠，毕竟谁想要从口袋中掏出耳机后还要纠结一番“剪不断理还乱”呢？不过索尼官方并未标明WI-H700的防水等级，看来运动爱好者们还是要谨慎使用了。

当然在佩戴状态下，索尼WI-H700依旧能通过线控保证无需掏出手机，就可以完成切换歌曲以及接/挂电话等操作，同时作为索尼家族产品，WI-H700自然也支持NFC一秒配对，特别是与索尼Xperia系列手机以及索尼音乐播放器简直是完美CP。

在充满电后，索尼WI-H700能够保持约8小时的音乐播放工作，对于户外音乐爱好者或是通勤党来说，三两天一充便足够应对日常需求。想要将WI-H700从电力枯竭充至满电的话，需要我们等待2.5个小时左右，但为了满足应急需求，索尼WI-H700还支持充电15分钟、音乐播放1小时的快充模式，续航焦虑问题也得到了解决。

为了保证优秀的音质表现，索尼给WI-H700加入了9mm高灵敏度驱动单元以及经过索尼优化的振膜系统，同时DSEE HX技术的加入，也让索尼WI-H700能够表现出更好的高频信息以及开放的空间感，再加上LDAC技术加持，还怕用WI-H700会欣赏不到好音质吗？

从1399元的价位来看，索尼WI-H700具备着相当的竞争力，毕竟对于音频爱好者而言，索尼深厚的音频调校功力就已经足够有吸引力，再配合WI-H700自由随性的设计理念，谁又能拒绝这样一款能帮助自己随时随地欣赏好声音的神器呢？