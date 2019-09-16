格力在安徽建“无人工厂”，董明珠称做机器人不是为了赚钱

IT之家9月16日消息 据南方都市报报道，今天董明珠自媒体发布一段长达五分钟视频，首度揭开了格力地处安徽，投资超过4亿元，占地10万平米的“智慧工厂”的内部场景。

格力电器方面表示，该工厂建立了自动化生产、智能化物流、信息化管理的智慧工厂体系，系我国热泵热水器领域的先行者，拥有500余项自主技术专利，采用40项先进制造工艺技术，其中18项属于行业首创，设备自动化率属行业领先地位，人均产能可提升25%。

视频显示，伴随工业机器人的机械臂上下翻飞，一个个原本需要大量技术工人焊接、切割等完成的精密制造流程被机器人取代，现场几乎看不到工人的身影。

董明珠说，“大家在讲‘黑灯工厂’，认为没有工人，这个企业就是现代化的。但是我认为这是一种表象，真正支撑‘黑灯工厂’的，是要拥有创造这些设备的能力。格力开始走自动化的时候，我们的设备也是来自于进口。”

董明珠表示，格力做工业机器人，是为了从一些繁重的岗位上把这些员工解放出来，让他们有更多的机会，再上一个台阶。所以在2013年我们下定决心，一定要进军高端装备，目的不是说装备业有钱赚，而是要改变这个现状。

格力披露，目前企业已拥有近1000种自动化产品，覆盖工业机器人、服务机器人、数控机床、定制自动化设备、大型自动化线体等10多个品类，已服务于家电、3C、模具、汽车、电子以及新能源等行业。同时，格力智能装备潜心研发出了拥有自主知识产权的工业机器人三大关键核心零部件。