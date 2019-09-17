消息称亚马逊改变搜索算法以推销高利润率产品

新浪科技讯北京时间9月17日凌晨消息，据外媒报道，有熟知内情的消息人士透露，亚马逊已对支持其产品搜索系统的算法作出改变，目的是推销利润率更高的产品。

亚马逊在去年底调整了产品搜索系统，引入了新的变量，旨在提高利润率更高的产品的知名度，而不是显示畅销产品或与消费者搜索最具相关性的产品。消息人士还称，该公司旗下的一些部门还向搜索工程师施压，要求他们偏向亚马逊的“自有品牌”产品，但外媒报道并未阐明这些变化是否最终促进了这些产品的发展。

在亚马逊内部，该公司零售业务的高层管理人员和搜索团队A9就此举措产生了分歧。报道称，零售业务高管认为亚马逊应该展示自己的品牌，类似于食品杂货店推广自己品牌的方式，而参与该项目的员工则认为，首先展示自己的产品不符合亚马逊客户的最佳利益。

此外，亚马逊自己的律师也曾抵制这种改变，指出这可能会引来反垄断监管机构的进一步审查。

亚马逊发言人称，该公司并未改变搜索结果以便将盈利能力这种标准涵盖在内，但承认当亚马逊评估新的搜索功能时，长期盈利能力是其考虑的因素之一。

“我们并未改变自己用来对搜索结果进行排名的标准来将盈利能力这种标准涵盖在内。当我们测试搜索功能等任何新功能时，会查看包括长期盈利能力在内的一些指标，以了解这些新功能怎样才能像任何合理的商店一样影响客户体验和我们的业务，但我们不会基于这个指标做出决策。亚马逊对购物和发现体验的设计旨在帮助客户找到想要的产品，无论这些产品是我们自己的品牌、还是销售伙伴提供的产品。”这位发言人说道。

该发言人还指出，亚马逊的在线销售额在全球销售额中所占比例仅为不到1%，在美国零售额中所占比例也只有4%，而且该公司自有品牌的销售额仅占其网站上销售产品总量的1%。

亚马逊现正面临着欧盟竞争监管机构的反垄断调查，美国当局也正在对其市场活动进行调查。上周，作为针对主要科技公司的整体反垄断调查的一部分内容，美国国会众议院司法委员会（House Judiciary Committee）的领导人要求亚马逊提供文件，说明该公司自己的产品是如何影响其搜索算法的，以及亚马逊平台上的卖家可以获得哪些数据。

受此影响，亚马逊周一股价收盘下跌1.71%。