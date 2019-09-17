IBM CEO：亚马逊和微软是云服务同盟，不是对手

据外媒报道，在IBM看来，在云计算领域中，亚马逊和微软将会是他们的同盟，而不是竞争对手。

IBM公司CEO罗睿兰（Ginni Rometty）将赌注押在了混合云服务上，她表示IBM既可以在企业的基于云服务的服务器上提供服务，也可以在亚马逊和微软等第三方云计算平台上提供服务。此前，IBM曾将这些云计算巨头视为自己的直接竞争对手，而如今该公司的目标是要与这些企业进行合作，帮助客户将敏感数据转移到云服务上，无论客户使用的是哪个云服务供应商。

总部位于纽约阿蒙可的IBM，在其108年的发展历史中经历了多次变革：从最初的打孔卡片制表设备，到大型计算机，再到如今的云计算技术。

罗睿兰在接受彭博电视台的CEO Spotlight节目采访的时候表示：“这家公司曾经经历了多次转变。这是许多其他公司都没有面对过的事情。推出新的产品是一回事，但是当竞争格局对你的核心业务模式产生了冲击，你就必须开发出新的业务模式，这就是另一回事了。”

IBM在过去十多年中都在努力跟上云计算市场的发展脚步，如今他们将重点转向了混合云战略。去年他们以340亿美元的价格收购了总部位于北卡罗来纳州罗利市的开源软件提供商Red Hat，希望这笔收购能够对其未来的发展起到巩固作用。

罗睿兰在接受采访的是表示，Red Hat将会作为IBM内部的一个独立的业务部门保持运营。她说到：“他们必须要保持专注和中立。他们也要支持我们的竞争对手的平台。你会面临竞争与合作，在这件事上，Red Hat是一个竞争与合作并存的平台。”