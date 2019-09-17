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在欧盟涉逃税130亿欧元，苹果今日出庭辩护

2019-9-17 8:06:50来源：网易科技作者：天门山责编：骑士评论：

9月17日消息，据国外媒体报道，鉴于爱尔兰多年来向苹果提供非法的税收优惠，让苹果享受了比其它企业低得多的税务负担，欧盟反垄断机构要求苹果补交大约130亿欧元(约合144亿美元)的税额。这是欧盟打击跨国企业避税的标志性案例。针对欧盟的这一要求，苹果周二将出庭予以辩护。

预计苹果将派出一个由首席财务官卢卡·马埃斯特里(Luca Maestri)率领的6人代表团，出席欧盟第二最高法院——位于卢森堡的General Court（普通法院）为期两天的庭审。

欧委会2016年8月曾表示，爱尔兰在1991年和2007年制定的税收规则人为地减少了苹果的税收负担20多年，这实际上是非法的国家援助。

欧洲竞争事务专员玛格丽特·维斯特格(Margrethe Vestager)指出，苹果爱尔兰子公司2014年缴纳的税率为0.005%，这是苹果公司享受异乎寻常低税率的一个例子。

预计苹果会辩称，它没有做错什么，因为它遵守了爱尔兰和美国的税法。苹果将会告诉法院，其大量税收要交美国，因为其产品的大部分价值，包括设计、工程和开发，都是在美国创造的。

爱尔兰也在挑战欧盟的裁决，指责欧委会越权，干涉欧盟成员国在税收事务上的国家主权。

爱尔兰的税收制度对跨国公司具有重大吸引力，这些跨国公司雇用了该国大约10%的劳动力。

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关键词：苹果逃税

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