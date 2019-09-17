网易云音乐联手阿里对抗腾讯，版权争夺战仍将继续

借阿里收购网易考拉的“东风”，网易云音乐近期获得了来自阿里的新一轮7亿美元融资。近一年里，网易云音乐分别获得了来自阿里与Baidu两家互联网巨头的投资，在线音乐市场巨头们联手抗“腾”的架势已经不言而喻。

此前网易云音乐已经与阿里旗下的虾米音乐有过合作，如今网易与阿里的关系可能为双方带来更多音乐、娱乐模式和变现的可能。当前在线音乐市场第一阵营几乎被腾讯系占领，本次联手不管是对网易还是阿里来说，无疑将为它们在音乐市场的攻城略地中增添助力。

业内人士指出，在线音乐的版权争夺战仍将继续，一方面，各音乐平台在采购版权上的支出巨大；另一方面，付费制并没有形成稳定的营收来源。对网易云音乐而言，7亿美元融资之后还要更努力的去打磨产品和商业模式。

在线音乐两强格局凸显，社交化成趋势

根据极光大数据日前发布的《国内在线音乐社区研究报告》显示，在线音乐行业不同梯队间的差距正不断拉大。

位于第一阵营的除了网易云音乐之外，其余均是腾讯音乐（TME）旗下的产品——包括QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐等三个品牌。据统计，第一阵营的渗透率和月活分别达到8%与8000万，这几乎为第二梯队1%的渗透率和800万月活的10倍。一二梯队的较大差距，意味着当前在线音乐市场为腾讯系与网易云音乐形成的两强格局。

DICC发布的《中国数字音乐平台发展研究报告》也进一步显示，到2018年，TME合计市场渗透率达到76%。面对这种局面，对于网易来说有利的是至今谁都没有在商业化上完全走出一条成功的道路。

天风证券分析师文浩此前在研报中表示，低付费率让国内音乐平台陷入囚徒困境。“平台主要依赖广告、直播等流量变现方式维持平台运营，为吸引更多流量，平台争夺独家版权，推高了版权成本。而高企的版权成本和较低的付费率又迫使平台更加依赖流量，从而使任何一家平台都不敢妄自改变当前免费的服务模式。”

在今年第一季度财报电话会议上，网易CEO丁磊曾表示，因为一些公司控制市场，每年版权的租赁成本被抬的很高。与此同时，网易第二季度进一步加大打造其音乐社区的差异化，并在产品内上线了“云村”功能。

业内分析认为，音乐社区化是未来的主要趋势。根据前述研报计算，中国在线音乐用户基数超5亿，但在2017年国内在线音乐平台付费规模仅约30亿元。而中期的付费规模约有2倍的增长规模，到95亿元左右。

版权争夺战仍将继续，生存问题不容忽视

在获得阿里的投资后，网易云音乐无疑在音乐市场的竞争上多了一张新的“手牌”，在激烈的市场竞争中如何保证自己很好地活下去，对网易云音乐显得尤为重要。对于当下的在线音乐平台来说，版权争夺、用户付费不足等都是不容忽视的问题。

截至目前，依然有不少用户在抱怨听不同艺人的歌得去不同的平台。这充分说明版权互授的背后对核心音乐人IP的竞争依然激烈。而作为渠道方，互相争夺版权不仅会陷入烧钱的泥潭，也会让上游的音乐公司在价格上占据更多主动。

在2018年初，网易云音乐就和虾米音乐曾进行了版权互授。根据之前双方公布的信息，阿里音乐将滚石、S.M.、BMG等音乐版权转授给网易云音乐；同时，网易云音乐将天娱、爱贝克思（avex）、丰华、华研国际等音乐版权转授给阿里音乐。但TME的动作显然更加引人注目。

根据此前媒体报道，腾讯在进一步洽购维旺迪子公司环球音乐10%的股权。公开资料显示，环球音乐占有超过25%的全球音乐市场份额，握有大量宝贵的版权。

新一轮融资之后，双方未透露更多交易细节。据网易方面向蓝鲸TMT记者表示，双方未来能为乐迷解锁更多好音乐，为原创音乐人提供更多空间，一起在音乐赛道创造出更多的惊喜。业内普遍认为，扶持音乐人能够一定程度上缓解平台的版权压力。

“在扶持音乐人上，目前更多的还是说想办法跟音乐人等上游群体建立一个利益共同体，降低自己的版权压力。这也是跟大版权公司等强势上游博弈的一种方式。”业内资深分析师告诉蓝鲸TMT记者。

但扶持音乐人并没有壁垒，而且对资金的流动极其敏感。今年5月29日，曾登上热搜的酷狗音乐拖欠商家账款一事便是个很好的例子，有消息称，该计划造成音乐人损失过亿。

如今，虾米推出了寻光计划，网易推出了石头计划，TME在不久前推出了原力计划2019，甚至就连抖音等短视频平台也加入了混战。融入阿里大文娱生态在此时显得更加至关重要。