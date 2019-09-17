美通用汽车大罢工日损超20亿美元，曹德旺一语中的

【TechWeb】据外媒报道，美国时间9月15日晚，美国通用汽车的工人们宣布举行全美罢工，这是全美汽车工人联合会（以下简称UAW）十多年来最大规模的罢工。

消息称，UAW工会领导层在与通用汽车的新劳工协议谈判陷入僵局后，呼吁举行罢工。来自全美国各地的UAW高层以压倒性的多数投票批准了这一罢工，这意味着全美国31家通用汽车工厂里的近4.8万名工人将进行罢工。

根据密歇根州安娜堡的汽车研究中心的数据，装配工厂关闭可能导致通用汽车每小时损失约130万美元。外媒估计，为期两天的罢工可能会对通用汽车造成超过6亿美元（约合人民币42.4亿元）的损失。

UAW“罢工基金”目前已超过7.5亿美元，这意味着该工会有足够的资金在工人罢工时支付他们的生活费用。

UAW副总裁特里·迪特表示，因为双方在工资、福利和医保等关键问题上仍存在很大分歧，罢工被视为最后的手段。

通用汽车也在一份声明中表示：令人失望的是，UAW的领导层选择在今晚午夜（美国时间15日晚）罢工。我们是本着诚意来进行谈判的。我们的目标仍然是为我们的员工和我们的业务建设一个强大的未来。

关闭工厂引发大罢工

外媒称，造成此次罢工的导火索是通用汽车决定关闭其在美国的四家工厂，这将导致部分工人面临失业。该工会的领导层还批评通用汽车将利润置于就业之上，并将美国的制造工作外包给劳动力成本更低的墨西哥。

作为对UAW罢工的回应，通用汽车公开了双方在谈判桌上的细节，这些细节一般只有在工会和公司的谈判代表达成临时协议后才会公布。

通用汽车表示，公司已经为位于俄亥俄州罗德斯顿和底特律的两家全美最大工厂提供了解决方案。知情人士称，公司谈判代表已经提出让底特律工厂继续运营。此外，通用汽车坚持将罗德斯顿工厂的所有权转让出去，但也提议在俄亥俄州西北部新建一家电池厂，且将由UAW的员工来运营。

曹德旺《美国工厂》中点评美国工会

福耀集团董事局主席曹德旺在《美国工厂》中表示，如果工会成立的话，我就工厂关了，我就不做了。因为那个（工会）没有希望，通用（汽车）怎么倒掉的？通用（汽车）就是死在工会上面！

在近日接受媒体采访时，曹德旺也感叹道：“在美国，只要有工会，就不会有工厂生产效率的提高。”