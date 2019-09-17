两颗中等小行星将掠过地球，但不会造成威胁

新浪科技讯北京时间9月17日消息，据美国国家航空航天局（NASA）称，未来几天内将有两颗中等大小的小行星造访地球的宇宙邻居。在过去的20年里，NASA一直在追踪2010 C01和2000 QW7，并估计它们的宽度都有数百米。

幸运的是，这两颗小行星都不会对我们的地球构成任何威胁。2010 C01的大小为120至260米，将于美国东部时间9月13日晚11点42分（北京时间14日上午11点42分）接近地球；2000 QW7的大小为290至650米，将紧随其后将于美国东部时间9月14日晚7点54分（北京时间15日上午7点54分）经过地球。

在飞越过程中，它们将离地球约14个月球距离，大约560万公里。科学家认为，这两颗小行星都是近地天体，据NASA的介绍，近地天体围绕太阳运行，并位于地球附近，或距地球轨道4800万公里以内。

通过近地天体观测项目（Near-Earth Object observation Program），美国国家航空航天局正密切关注这些天体，该项目不仅监测近地天体的活动，而且要计算它们未来与地球的近距离接触和潜在影响。

有时，一些天体仍然会逃脱监测，令科学家猝不及防，但本周末这两颗小行星的出现并不令人意外，这两颗小行星在2000年和2010年已经被详细地观测，科学家对它们的轨道也非常熟悉。

太空岩石有哪些不同类型？

小行星是由行星碰撞，或早期太阳系形成时遗留下来的大块岩石。大部分小行星位于火星和木星之间的主小行星带。这是小行星最为密集的区域，估计数量多达50万颗，目前已编号的小行星中，有98.5%是在该区域发现的。

彗星是覆盖着冰、甲烷和其他化合物的太空岩石。它们的轨道周期范围很大，有时会远离太阳系，进入星际空间。

流星是太空碎片进入地球大气层，撞击并燃烧时发出闪光的阶段。这些碎片本身被称为流星体，其尺度可以小至沙尘，大至巨砾，更大的称为小行星，更小的则是星际尘埃。按英国皇家天文学会的定义，流星体是直径介于100微米至10米之间的固态天体。

如果这些流星体坠落到地球表面，那它就被称为陨石。流星、流星体和陨石通常来自小行星和彗星。例如，如果地球穿过彗星的尾巴，那慧尾的大部分碎片会在大气中燃烧，形成流星雨。

近地天体

近地天体（near-Earth object，NEO）是太阳系内其轨道接近地球的天体，其轨道近日点都小于1.3天文单位。数以千计的近地小行星、彗星和撞击到地球之前还在太空时就能被监测到的流星体都属于近地天体。

在近地天体中，有一些天体的轨道有撞击地球的可能，而且其大小足以造成全球或局部的重大损害，它们被称为潜在威胁天体（potentially hazardous object，PHO），包括潜在威胁小行星（PHAs）和潜在威胁彗星（PHCs）。其中，潜在威胁小行星的数量最多，其定义是与地球最小轨道交点距离少于0.05天文单位，且绝对星等达到22等或更亮。

截至2019年8月，已知的潜在威胁小行星数量达到2007颗，约占全部近地天体数量的10%。其中有155颗小行星的直径超过1公里。大部分潜在威胁小行星为阿波罗型小行星，有1601颗；少数为阿登型小行星，有169颗。从20世纪90年代至今，经过数次天文学调查，已知的潜在威胁小行星数量已经增长了10倍。如果潜在威胁天体的轨道能较为精确地测定，就可以知道它在未来100年或更长时间内是否会对地球造成威胁。