华为Mate 30/30 Pro配色曝光：翡冷翠、星河银、罗兰紫、亮黑色

IT之家9月17日消息 数码博主@数码闲聊站 曝光了华为Mate 30系列的普通配色：翡冷翠、星河银、罗兰紫和亮黑色，不排除还有其他渐变色、“熊猫色”配色版本发布的可能。另外，数码闲聊站还放出了一张疑似华为Mate 30 Pro的真机图。

目前已知消息显示，华为Mate 30系列将有Mate 30、Mate 30 Pro、Mate 30 RS保时捷设计及Mate 30 Lite四款机型。配置方面，华为Mate 30、Mate 30 Pro、Mate 30 RS保时捷设计均搭载麒麟990处理器，而Mate 30 Lite则是此前发布的nova 5i Pro的海外版。

华为Mate 30 Pro相机规格为：后置4000万像素IMX600传感器+4000万像素“widecine camera+800万像素长焦镜头，另一颗摄像头规格暂未知；前置3200万像素镜头+超宽相机+ToF镜头。至于相机模组最外边的一圈“光晕”，具体是什么暂不清楚。

华为Mate 30前置双传感器，刘海相较Mate 30 Pro小，其边框整体视觉效果与华为Mate 20系列相差不大；与Mate 30 Pro不同的是，Mate 30使用的是物理音量键。