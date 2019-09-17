OPPO Reno 2支持的双Wi-Fi连接用起来究竟如何?

许多人都乐于用智能手机来玩游戏，但它的游戏表现却常常不尽如人意，这往往与两个因素有关。

首先是芯片本身的性能，在早些年，孱弱的芯片性能让手机游戏的画面表现糟糕，它无法实现主机级别的精美音画表现。不过随着近几年芯片性能的飞跃性提升，这一问题早已不复存在，诸如高通骁龙855 Plus之类的旗舰级移动平台，已经能够提供FHD甚至是4K级别的主机级画面，而千元机们也能以中档的画质流畅运行大型3D游戏。

其次是网络延迟，我们知道诸如王者荣耀之类的网络游戏的运行情况往往取决于网络延迟，这意味着若智能手机对于无线网络的支持不佳，则整体的游戏表现也不会太好。更为重要的是，由于当前需要连接无线网络的设备越来越多，这就导致网络拥堵的情况时有发生，有时候即便信号接收正常，网络速率仍然会受影响。

那么有没有一种有效的办法，能在当下改进无线网络连接的质量，提升智能手机联网的体验呢？答案当然是有，OPPO Reno 2提供了名为“双Wi-Fi连接”的新功能，顾名思义，它能让手机同时连接两个不同的无线网络热点，两者一同加速，能够在网络拥堵的情况下，改善网络体验，确保手机得到最高的网络速率分配。

那么，双Wi-Fi是不是真的有效呢？我们实际来测试看看。

一个不行两个上，双Wi-Fi确保网络时刻畅通

OPPO Reno 2的双Wi-Fi连接功能并不复杂，在Wi-Fi设置中，除了提供了主节点连接外，用户还能同时连接另一个AP，之后只要用户开启双Wi-Fi连接的选项，并且手机搜索到可用AP，手机就会自动同时连接两个不同的节点。

通过Speedtest测试不难发现，双Wi-Fi连接的确能确保手机在Wi-Fi信号不佳的区域内得到更好的带宽表现。以办公室的场景为例，虽然在信号覆盖正常的区域，它并不会真的提升你的原有带宽水平，但在办公室西面的一角往往是信号覆盖盲点，Reno 2却有着更稳定的网络带宽，相较没有双Wi-Fi连接能力的iPhone而言，Reno 2在这一区域的速率要明显高出不少。

Wi-Fi的稳定连接还不仅仅体现在带宽上，还需要有稳定的时延表现。事实上若你在运行诸如《王者荣耀》之类的Moba游戏时，时延的稳定往往比带宽更重要，如果时延高了，对手的技能放完后你的手机才显示，这样就会白白错过反击的机会，甚至输掉整场比赛。而双Wi-Fi也能确保手机连接无线网络时的时延表现，特别是在网络覆盖不佳或是较为拥堵的场景中，Reno 2运行王者荣耀的时延始终保持在稳定的状态，而iPhone则无法保证这一点。

无疑，双Wi-Fi连接对于日常五象网络体验是真的有效的技术，那么也许有人会感到好奇了，为什么，明明没有提高实际的带宽，仅靠连接两个不同的Wi-Fi节点，就能提升无线网络的整体使用体验呢？

这里就需要重新解释下无线网络速率为什么会变慢。Wi-Fi网络通信的底层基础原理是载波监听多路访问/冲突避让机制（CSMA/CA），简单地讲就是空间中自由竞争，遇到冲突就回退避让，同一时间通信的设备越多，越容易冲突，冲突后尝试重新传输的次数也会愈多，相应的避让的时间越长，最终通信的体验也会越差。我们都知道，在过去无线网络上网还都是稀罕事，2.4GHz虽然可用频谱资源有限，只有80+MHz带宽（2.401GHz~2.483MHz），非重叠信道少（Non-overlapping Channels，相互之间隔离开互不干扰），但是由于那时Wi-Fi设备少，2.4GHz单频网络完全能够满足笔记本电脑的使用需求。但当前，不仅仅是手机电脑平台三大件，甚至是大多数的家用设备都有着Wi-Fi联网的需求，环境中的Wi-Fi设备越来越多，这意味着不仅仅带宽拥堵变得越来越严重，就连无线网络频段的拥堵现象也已经不容忽视了。

也正因如此，能提供更高速度和更稳定表现的双频Wi-Fi成为了主流，在原本的2.4GHz之外，提供了新的5GHz选择。不过，仅仅加入5GHz的支持并不能完全解决这一问题。诚然，双频Wi-Fi的普及一定程度解决了拥堵问题，5GHz拥有更多的可用频谱资源(国内开放了5.15Ghz~5.35GHz，5.725~5.85)，能够容纳更多设备的连接。但我们也清楚，更高的频率意味着更容易在传输过程中衰减，穿过障碍物时信号会变得更差。因此，当你在诸如文章开头提到的卧室之类远离路由器的场景中使用Wi-Fi，就会遇到2.4GHz拥堵但5GHz信号不佳的尴尬。

在这种情况下，双Wi-Fi连接的优势就得以体现了。事实上，双连接Wi-Fi并不是简简单单的连接而已，在手机的SoC芯片中提供了两套独立的处理单元，原本只能通过2.4GHz或5GHz其中一个频段传输数据，现在能够通过2.4GHz和5GHz同时传输，即双频并发，从而确保在某些可能造成网络拥堵的场景中，稳定网络的速率。

无疑，双Wi-Fi连接的场景也不仅仅体现在单宽带多节点的连接方式，它也可以有效的帮你整合网络资源，让原本可能无用的副网络有用武之地。比如，现在许多运营商都会在手机套餐之外赠送无线宽带的服务，这就让你的居家环境很有可能有不止一路宽带。此时，手机若能同时连接两个不同的宽带网络，那么它们就能一同为手机提供更稳定的速率表现，从而确保你时刻都能享受到最高速率。

这意味着，Reno 2的双Wi-Fi功能，可以让你最终实现意想不到的连接体验，这是过去单Wi-Fi连接所不具备的。

双Wi-Fi连接，基于这项技术

Reno 2之所以能实现双Wi-Fi连接，是因为它基于高通支持的实时双频Wi-Fi技术。

OPPO也提供了一整套实验室数据来证明双Wi-Fi的有效性。OPPO提供了三个场景的实验数据，首先它模拟了一个2.4GHz网络缓慢的场景，此时当手机检测到另一个5GHz网络拥有更高速率时，会开启双AP同时下行，相较于单AP连接，整体网络速率提升到了5GHz网络的峰值，有了322%的增幅。而在双网络连接速率均不理想的场景下，高通支持的实时双频Wi-Fi技术也能让网页加载速度提升44.5%，而爱奇艺等视频平台的缓存速度甚至有296%的提升。

目前，除去Reno2以外，OPPO也为Reno 10倍变焦版推送了双Wi-Fi功能的测试固件，高通骁龙855移动平台同样能够发挥出这一技术的真正实力。

无疑，在5G时代到来的当下，Wi-Fi也正经历着技术的革新，现在它不仅需要更快的速度，也需要向消费者提供更稳定的连接表现，两者的结合才能真正带来良好的网络体验。事实上，这正是高通一直实践的目标，无论是通过双Wi-Fi连接、5G连接亦或是即将走向主流的Wi-Fi6连接，这家全球领先的通信解决方案公司，都在不断地试图将更流畅的网络，变成现实。