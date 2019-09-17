LOL 2019全明星赛公告：12月5日至7日在拉斯维加斯举行

IT之家9月17日消息 英雄联盟赛事刚刚发布公告称，LOL全明星赛将会在12月5日至7日期间回归拉斯维加斯的Esports Arena。同时2019全明星赛将会进行云顶之弈的比赛，并由顶尖选手和社区名人来参加。

以下为《2019全明星赛公告》全文：

今天我们很高兴向大家宣布，全明星赛将会在12月5日至7日期间回归拉斯维加斯的Esports Arena。在历时三天的2019全明星赛期间，《英雄联盟》最强的职业选手和最红的社区名人将会齐聚一堂，共同进行竞技锦标赛、慈善赛事和特别的模式的游戏。

同时我们也想要激动地告诉各位，2019全明星赛将会进行云顶之弈的比赛，并由顶尖选手和社区名人来参加。

去年，各个联赛的粉丝们票选出了30多位职业选手，来代表各自的赛区参加全明星赛。此外，2018全明星赛也第一次邀请到了超过60位《英雄联盟》官方合作伙伴项目的成员。他们和职业选手一起进行了各种游戏模式的比赛。

2018全明星赛上，来自LEC赛区的Caps击败了OPL赛区的Pabu，夺得1v1淘汰赛冠军。

参赛人员有哪些？

届时将会有约64名全明星参加，其中包括：

由粉丝投票每个赛区选送的2名职业选手

在粉丝投票结束后，由拳头游戏选出的6名职业“全明星受邀选手”

全球通过英雄联盟官方合作伙伴项目甄选出的英雄联盟社区名人（主播、英雄联盟杰出社区成员等）

部分全球最知名和最高水平的云顶之弈名人

作为整个《英雄联盟》社区的庆祝盛典，全明星赛将会首次举办云顶之弈比赛，并邀请英雄联盟官方合作伙伴项目的成员、职业选手，以及全球云顶之弈的社区名人参加。他们可能是您最喜爱的主播、Cosplayer、自媒体人员等等。参赛的全体搭档名单将会在赛事开始之前公布。

同时，我们希望继续将全明星赛打造成全球每个粉丝都能尽情享受的全球性赛事。为此，我们将会从全部赛区内甄选参赛人员（包括职业选手和合作伙伴在内）。下面是这些职业选手的甄选方法（LPL赛区的投票将和LPL全明星赛相结合，具体规则稍后公布）：

1、粉丝将会从各自所在赛区联赛中票选两名选手参加全明星赛。所有在最近赛季进行过比赛的职业选手都有资格参赛；

2、粉丝可以为其它赛区投票，但是其权重不得超过任意指定赛区的20%；

3、不用考虑队伍和位置，每个赛区得票数最高的两名人选都可以获得参加全明星赛的邀请；

4、英雄联盟官方平台上将会即时更新排名的情况。

整个投票为期约一个星期。请密切关注英雄联盟赛事官方平台以及英雄联盟赛事社交账号，来了解具体的投票开始和截止日期。

除了26名粉丝票选的职业选手以外，拳头游戏还会保留六个邀请名额，共同组成32人的名单。以上人员将会在投票结束之后进行甄选，并在赛事开始之前公布。

Doublelift和Voyboy赢得了2v2慈善锦标赛的冠军，并筹集了100000美元的善款来支持全球的心理健康公益活动。

他们将会进行怎样的比赛？

全明星1v1淘汰赛

云顶之弈锦标赛

5v5召唤师峡谷

表演赛

无限火力模式（原版盲选，非无限火力大乱斗）

双人共玩模式

无论是Tyler1这样的主播，还是Faker这样的传奇职业选手，都能在全明星赛中齐聚一堂，共同欢庆。

随着云顶之弈的加入，2019全明星赛一定可以成为一次无比盛大，并且是有史以来英雄联盟社区成员参与数量最多的活动。我们十分高兴能够和全球的粉丝们共同欢庆英雄联盟电子竞技的美好一年。而英雄联盟新内容的提前预览和焦点介绍等内容，必定能为各位带来无穷惊喜。请继续关注来了解更多详细信息。