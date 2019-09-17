十一出游趋势报告出炉：前三天是出行高峰，北京和新加坡成热门目的地

中国2019年最后一个假期即将来临——长达7天的十一黄金周。对此，马蜂窝旅游网发布了《2019十一黄金周出游趋势报告》（以下简称“报告”）。报告指出，今年十一，自驾游和海岛游再次迎来热潮。马蜂窝大数据显示，国庆临近，“自驾游”关键词搜索热度上涨35%，“海岛”搜索热度上涨41%。

此前马蜂窝发布的《全球自驾游报告2019》显示，2018年中国国内自驾游人数达到5.8亿人次，同比增长35.6%，自驾已经成为中国游客出游的重要方式。

提起自驾游，人们最熟悉的往往是川西、青藏、云南、新疆等传统自驾游热门目的地，而随着自驾游人群的迅速增长和成熟，越来越人开始探索更多小众的自驾游线路。报告显示，今年十一期间贵州和皖南的自驾路线将迎来一波旅游高峰。

马蜂窝大数据显示，临近十一，自驾游相关的热搜词中，“贵州自驾最美路线”的关注度最高。从黄果树瀑布到千户苗寨，从小七孔到万峰林，贵州的自驾之路上能看到“十万大山”的悬崖峭壁和川流峡谷，也能体验少数民族村寨独具特色的美食和风土人情。今年暑期热播剧《陈情令》在贵州下司石林、都匀螺蛳壳瀑布等多地取景，也为贵州旅游聚集了不少人气。

此外，皖南川藏线也登上了马蜂窝热搜榜单，这条线路在安徽省南部，东起青龙乡，西至蔡村镇，既有桂林山水之美，又有318川藏线之险，被网友称作皖南的“川藏线”。

境内目的地中，热度排名前三的分别是北京、成都和西安，挖掘这些热门目的地的小众玩法，寻找网红餐厅，打卡新的拍照地点，仍是年轻人热衷的旅行方式。

今年十一，普吉岛等热门海岛目的地正处于潮湿多雨的季节，但这丝毫不影响中国游客对海岛的热情。马蜂窝大数据显示，十一黄金周期间，东南亚海岛的旅游热度仍呈现上涨趋势。近年来，海岛一直是中国游客出境度假的热门选择。无论是潜水、海钓，还是躺在海边放空，享受阳光沙滩，都令游客神往。

此外，马蜂窝大数据显示，新加坡是今年十一黄金周期间最热门的境外目的地，其次是泰国的曼谷和普吉岛。

出游时间方面，今年十一期间的出游高峰出现在10月1日至10月3日，多数游客选择在十一放假当天出行。马蜂窝提醒游客，想要错峰出游可以选择提前或延后3天出发。