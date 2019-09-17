苹果iPhone 11/Pro/Max一不小心加速推进WiFi 6设备普及

WiFi 6标准其实推出有一年时间，但WiFi联盟实际上是从本周开始才正式推出官方WiFi 6认证计划，以帮助用户在购买新产品的时候认出新的连接技术。恰好的是，iPhone 11系列可能会成为加速WiFi 6标准的新利器。

WiFi 6其实有诸多特性，例如可以在多设备环境中减少网络堵塞，理论连接速度也从3.5Gbps提升到了9.6Gbps，并且对网络安全作出了提升。

但普及WiFi 6并不容易，虽然WiFi联盟允许符合条件的旧设备进入WiFi 6标准门槛，但芯片级的硬件需求几乎让所有设备不得不选择重新设计。基本上，WiFi 6普及需要路由器、终端双重加持下，才会达到新标准。

虽然iPhone 11与iPhone 11 Pro系列没有在宣传中注明支持WiFi 6标准，但作为WiFi联盟会员，新设备其实已经支持了相应标准。如果你想要在家里体验到更快的WiFi连接速度，支持WiFi 6的路由器也必须予以升级。

嗯，iPhone 11发布，从间接上推进了WiFi 6标准的普及速度。最后顺带一提，三星Galaxy Note 10是第一款获得WiFi 6认证的智能手机。如果希望一步到位将手头设备加入WiFi 6连接阵营，估计需要再等上一等，新品普及以及价格下降到合理程度，毕竟都是需要时间的。

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