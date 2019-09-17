Apple Arcade支持离线，但你iPhone空间够吗？

该死，又想骗我买 512GB。

苹果游戏订阅服务Apple Arcade将在9月19日也就是本周四正式上线，上线之前，该服务以限定方式进行了iOS 13.1测试，目前很多媒体都已经上手，并且评价还挺不错的。

据测试回馈，Apple Arcade目前阶段只有53个游戏可用，不过苹果表示最终会超过100款游戏。

Apple Arcade的一个主要功能是它支持离线玩游戏，可以在你外出和旅行的时候没有网络也能畅玩，不过问题来了，你的iOS设备是否有足够存储空间来装载可离线运行的Apple Arcade游戏呢？答案可能会让你大吃一惊。

到目前为止，该服务列表上的所有游戏都限制在4GB容量内，其中个头最大的是Square Enix的冒险RPG《VARIOUS DAYLIFE》（八方旅人开发团队新作），大小3.8GB。

个头排第二的是动作跑酷游戏《Hot Lava》，2.9GB，这款游戏上周苹果发布会的时候演示过。

《Over the Alps》，《Spelldrifter》还有《Oceanhorn 2》也都是列表中的体积前五。如果你好奇里面最小的游戏，它叫《Dear Reader （亲爱的读者）》，题材是以经典文学著作为线索的文字游戏，大小只有144MB。

如果你想下载目前可用于离线游玩的53款游戏，总容量至少是49GB，那么届时100款游戏所需的存储量加一倍，就要100GB。

当然，没什么人会去把Apple Arcade的游戏全下载下来，毕竟我们很多时候可以在线玩，游戏实际大小也会根据所使用的设备有所不同。不过，Apple Arcade里的好游戏确实不少，对于习惯了把喜欢的游戏保存在本地以便随时都可以开启的玩家来说，手里那台64GB的iPhone XR恐怕是不太行了。