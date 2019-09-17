realme X2“官宣”：更快更强的6400万四摄手机来了，9月24日见！

IT之家9月17日消息 昨日realme官方曾表示今天将会公布一些有关6400万鹰眼四摄手机的消息，而今天realme官方则正式为大家揭晓这款搭载6400万像素鹰眼四摄的机型：realme X2，同时还放出了最新的预热海报。

除了为大家揭晓搭载6400万像素鹰眼四摄的机型外，realme官方还正式对外公布了realme X2真犀利手机发布会的时间，预计在9月24日上午10点realme官方将正式对外发布搭载6400万像素鹰眼四摄的realme X2。从其镜头配置来看应该就是此前在印度发布的realme XT。

根据realme X2的入网信息显示，realme X2将搭载将搭载骁龙730G处理器；采用后置6400万AI四摄（由6400万+800万+200万+200万组成），预计将拥有1/1.7英寸大底，分辨率达到了9248×6936，是迄目前像素数量最高的量产型手机图像传感器，前置3200万像素；采用6.4英寸AMOLED水滴屏，配备6GB内存+64GB存储，电池容量为3920mAh，支持屏幕指纹识别及VOOC闪充。

realme官方将在9月24日上午10点召开真犀利手机新品发布会，届时realme X2将正式与大家见面，敬请期待。