翼展超10米：科学家确认最大飞行生物“冰龙”属新物种

在加拿大阿尔伯塔省冰冷的荒原上，古生物学家们发现了一种“冰龙”，它是翼龙属，翼展至少5米。这种会飞的爬行动物名叫博瑞阿斯冰龙(Cryodrakon boreas)，生活在7600万年前的白垩纪时期。

▲这种新翼龙名为博瑞阿斯冰龙(Cryodrakon boreas)，翼展至少5米，最长翼展可能超过10米，比风神翼龙(Quetzalcoatlus northropi)的体型更庞大

科学家们对这种翼龙的骨骼已经研究了近30年，但直到现在才确认它属于新物种。伦敦玛丽女王大学古生物学家戴夫·霍恩（Dave Hone）说，长期以来，古生物学家始终认为这些化石属于风神翼龙。因为这两种动物都属于阿兹达奇德翼龙(azhdarchid)，它们以大头、长脖子闻名。

阿兹达奇德翼龙也以巨大的体型著称，它们的翼展超过9米。当它在地面上行走时，身高超过2米，与某些长颈鹿差不多高。博瑞阿斯冰龙的发现意味着，北美至少有两种大型阿兹达奇德翼龙，这扩展了我们对远古生物多样性以及世界上最大飞行生物如何生存的认知。

棘手的翼龙分类

确认为博瑞阿斯冰龙的部分骨骼是1992年从加拿大恐龙公园发掘出来的，但其身份几十年来始终未被发现。这是因为，科学家们早在1975年就曾对风神翼龙进行过描述，但实际上只有一根肢体骨骼得到了详细记录。负责监督这类翼龙遗骸的科学家们从未抽出时间研究过其余部分。

与此同时，当北美古生物学家发现了某些看起来像是白垩纪阿兹达奇德翼龙的东西，他们就会暂时把它们归类为风神翼龙，因为他们对风神翼龙的了解还不够多，所以无法完全分辨出来。

不过，两个关键领域的进步为科学家们区分风神翼龙和博瑞阿斯冰龙提供了线索。在过去的15年里，古生物学家在法国、摩洛哥、哈萨克斯坦、匈牙利、罗马尼亚和其他地方发现了更多种类的阿兹达奇德翼龙，这为翼龙种群的多样性提供了更好的参考。

此外，自那以后，也有少数研究人员有机会近距离观察风神翼龙的化石，其中包括美国南加州大学古生物学家迈克·哈比布(Mike Habib)。哈比布于1992年参观了加拿大皇家泰瑞尔博物馆，参观了那里收藏的部分翼龙骨骼，那里有世界上保存最完好的翼龙肢骨。

这些遗骸最初因其上面的伤疤而被忽略。骨头上有划痕和嵌在里面的牙齿，看起来像是食腐动物的，很可能是迅猛龙的近亲。但是哈比布很快发现了更多有趣的特征。在对风神翼龙遗骸与加拿大发现的化石进行比较后，他怀疑后者根本不是风神翼龙。

骨头的游戏

由于加拿大的化石遗骸有部分骨架，哈比布的同事霍恩有足够的材料把翼龙放在阿兹达奇德族谱上。然后他放大了颈椎骨，其末端被气团穿透，这些气团是气囊进入骨头内部的小孔。

这些气团的排列可以帮助科学家区分翼龙的种类。当哈比布、霍恩以及皇家泰瑞尔博物馆的古生物学家弗朗西斯科·泰瑞恩（Francois Therrien）将加拿大翼龙颈椎骨上的洞与其他已知的阿兹达奇德翼龙进行比较时，他们发现其排列方式截然不同。

博瑞阿斯冰龙的主要参考化石属于一个年轻翼龙个体，翼展约为5米。但研究人员意识到，皇家泰瑞尔博物馆的另一块化石——约40厘米长的碎骨管，可能是翼展超过9米的阿兹达奇德翼龙颈椎骨的中间部分。

由于脊椎骨的末端被折断，多年来它都未被辨认出来，研究人员无法确定它是否属于博瑞阿斯冰龙，但颈部脊椎骨肯定来自阿兹达奇德翼龙，而博瑞阿斯冰龙现在是唯一已知来自那个时间和地点的阿兹达奇德翼龙。

霍恩称：“这是一种有着9到10米翼展的阿兹达奇德翼龙，但我们还不能百分百确定其种类。这就像你去非洲，发现许多巨大猫科动物的牙齿，它们可能属于体型非常大的狮子，但是没有狮子的其他部分，只是牙齿，你依然无法确认其种属。”

对博瑞阿斯冰龙的更多研究可能有助于解开谜团，并为了解这种大型翼龙的生活方式提供更多线索。例如，哈比布仍然想用肢体测量来计算它是如何飞行的，未来的分析甚至可以更深入地观察翼龙的骨骼。

巴西圣埃斯皮里托联邦大学古生物学家泰莎·罗德里格斯(Taissa Rodrigues)表示，从博瑞阿斯冰龙的骨骼中提取薄片，可以揭示翼龙是如何从幼体成长为成年恐龙的。她补充说，未来的化石甚至可以测试这种翼龙的大小是否因性别而异。