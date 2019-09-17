周杰伦最新《说好不哭》MV剧情向：想让男友不哭，记得送他哈苏

2019年的9月17日，一个本该平淡的周二早晨，突然就被周杰伦最新的单曲MV《说好不哭》刷屏了。本来这件事与我无关，毕竟不是周董迷妹，但被同事告知，这是一个关于买哈苏送男友，最后男友消失不见的悲惨故事，而我，就因为其中“哈苏”二字，点开了《说好不哭》的MV。

这不看不知道，一看，呵……咱爱情什么的也不懂，也不敢问，但在这个MV里面关于摄影、相机的内容真的足够吐槽一箩筐。

首先男主是个摄影师，影棚作为工作场所肯定会入镜，然后我们就看到了非常“奇怪”一幕，在影棚里，你一个摄影师竟然不用引闪器，而是在用外接闪光灯引闪？是棚里没有灯，还是你臂力特别强？

接着就是女主在送奶茶的时候不小心踢倒了灯，然后男主出来解围的事，一场爱情故事就此展开。

为了要接近奶茶小妹，男主把工作卡（故意）遗失在女主工作的奶茶店里，傻白甜的小妹当然要去还卡啊，随后男主半推半就的表示，来都来了，拍个照吧。

看一下男主的装备，佳能5D是没跑的，但看不清是Mark几，以及日清闪光灯，嗯，这个影棚果然没有配备引闪器。不过这应该是公司相机，毕竟一个配上2470mmF4镜头的5D4也要2万多元人民币，折合成日元大概要32万日元。

一个拿着雅西卡的ELECTRO 35 GSN也就人民币几百元的上世纪60年代的古董的男人，肯定是不可能买得起佳能套机装备的。

于是，在第三次约会中，男主带着女友经过中古相机店，疯狂暗示，我是摄影师啊，当然最爱哈苏啊。经典的503CW出镜，连同CFE80标头卖232000日元，约合人民币1万5左右。

慢点，传统的爱情故事里，不都是女主带着男主隔着玻璃欣赏各种包包项链大衣，然后男主拼命打工，悄悄买下来的么？怎么到了周杰伦的MV里全部倒过来了？！

是的，女主为了让男主能去那个英国皇家摄影学苑（没有这个组织）上学，于是开始拼命打工卖奶茶。要知道，日本奶茶店的打工时薪也不过就一千日元，为了买这个相机，女主要卖232个小时的奶茶啊！

摄影师小哥，你的良心不会痛吗？（我不痛，我的手是为哈苏准备的）

最后的结局就是小哥带着哈苏相机跑了……不是，是学成归来团聚了。小妹还在发传单啊，谁知道男友的学费是不是一杯杯奶茶堆叠出来呢？

周杰伦的这个MV告诉我们，学摄影不如卖奶茶。