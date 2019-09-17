IDC：2019年Q2中国PC显示器出货量722.9万台，同比下滑10.6%

IT之家9月17日消息 IDC最新发布《IDC 2019年第二季度PC显示器市场跟踪报告》显示，2019年第二季度中国PC显示器出货量为722.9万台，同比下滑10.6%。其中，商用显示器出货量为426.1万台，同比下降14.7%，家用显示器出货量为296.8万台，同比下降4.0%。捆绑显示器出货量为273.0万台，同比下降21.6%，独立显示器出货量为449.8万台，同比下降2.3%。

需求方面：

1，商用市场，台式机捆绑显示器的传统IT设备形态逐渐被云终端、一体机所替代，增长较快的包括云桌面在教育行业的应用以及一体机在中小企业的应用，多元化的终端对捆绑显示器模式带来了冲击，同时为独立显示器带来了更多机会。

2，家用市场，电竞、高分、大尺寸等细分市场逆势增长，印证着个人显示器的购买用户对产品有着非常明确的要求，因此，产品细分化尤为重要，迎合用户需求的产品是赢得市场份额的利器。

品牌方面：

面对形势复杂多变的2019年，各个品牌也面临着不同的“挑战”，2019年第二季度中国PC显示器排名前五的品牌分别是联想、AOC、戴尔、飞利浦和惠普。其中，AOC得益于自身丰富的产品线优势，飞利浦则得益于对商用市场的投入，均取得了市场份额的增长。

产品方面：

1，尺寸：随着面板产能的调整，中小尺寸中，20.7寸及以下出货量大幅下滑，逐渐转向21.5寸和23.6/23.8寸；但受到国产化PC的影响，2019年上半年政府采购有所收紧，因此以21.5寸为主要采购标的的显示器同样出现一定下滑。相对而言，23.6/23.8寸则仅出现小幅增长。大尺寸中，得益于成本优势以及终端市场较高的接受度，27寸显示器保持了两位数字的增长；受网吧市场收缩影响，31.5/32寸市场在2018年持续萎缩，到2019年第二季度，随着大尺寸产品价格的下调，以及电商渠道出货量上涨，31.5/32寸出现反弹，对比去年同期出现小幅增长。

2，电竞显示器：电竞显示器（144Hz及以上）同比增长99.7%，增速较去年放缓。2018年受《绝地求生》热度带动，电竞显示器达到三位数增长，但到了2019年，由于新发行游戏对电竞显示器拉力不足，因此电竞显示器的增长模式转变为进阶式增长。除此之外，电竞显示器在商用市场所依托的业态越来越丰富，除网吧以外，电竞酒店，电竞场馆等新业态也为厂商带来新“机遇”。

3，高分辨率显示器：2K及以上高分辨率显示器保持增长趋势，增速不断提升。短期来看，高分显示器价格的下调是其增长的主要动因。长期来看，内容制作，3D建模等新的生产方式必将对显示器有更高的要求，因此高分显示器在未来还将具备更高的增长空间。

IDC预测，2019年全年PC显示器市场还将处于调整期，整体市场出货量预计为2904.1万台，相比于2018年将下滑9.2%。PC显示器价格竞争进入白热化，厂商面对显示器硬件毛利走低的压力，将推动产业链上下游加速产品研发和迭代，未来PC显示器市场将会迎来新的机遇。