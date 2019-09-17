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65W超级闪充有多快？充满OPPO Reno Ace 30分钟足矣

2019-9-17 13:36:52来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月17日消息 昨日OPPO官方在微博上为今日举办的VOOC闪充技术沟通会预热，近日OPPO官微也正式放出了65W SuperVOOC超级闪充的对比视频，向外界展示了近些年OPPO对于闪充技术的研究成果。

从官方放出的对比视频中可以发现，采用了全新的65W SuperVOOC闪充技术后可以实现30分钟充满4000mAh的Reno Ace，而相比之下VOOC 3.0闪充在相同时间内只能充满45%的电，对比结果一目了然。

值得注意的是在对比视频中“败下阵来”的VOOC 3.0采用了全新的VFC快充算法，能够利用定制的电压电流监测芯片，更合理的控制充电功能，除此之外还能够精准控制电压电流，将恒压充电功率保持一个相对更高的水平，实现充得快又安全。根据国内媒体实测的结果来看，在VOOC 3.0条件下充满一部4000mAh的OPPO Reno2充满电量总用时为73分钟。不过相较于今天官方放出的65W SuperVOOC超级闪充来看还是略慢了一些，同样充4000mAh电池的手机，使用65W SuperVOOC超级闪充则仅需30分钟，由此可见OPPO在这5年时间里对手机快充乃至于自家VOOC闪充技术的钻研。

不过除了65W超级闪充的对比外，此次视频中OPPO也从侧面爆了个“小料”，那就是先前曝光的OPPO Reno Ace电池容量将为4000mAh，和Reno 2保持一致。除此之外根据先前曝光的信息显示，OPPO Reno Ace还将配备一块90Hz刷新率的显示屏。

根据早前OPPO官方放出的消息显示，配备有65W超级闪充的全新OPPO Reno Ace将于10月10日正式发布，敬请期待!

根据

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关键词：OPPO Reno Ace65W SuperVOOC超级闪充

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