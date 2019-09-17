酒店也可“兼职”卖咖啡？OYO酒店正式推出芬然咖啡，价格给力

OYO酒店近日宣布推出连锁咖啡品牌“芬然咖啡”，并在西安开出了全国第一家门店。芬然咖啡总负责人庄栋表示，由于芬然咖啡利用酒店空置区域经营，无租金成本，消费者可以用低于市场水平50%的价格享受到同等品质的产品。庄栋还透露，芬然咖啡也正在探索外卖等更多渠道，对于可利用面积较小的酒店，不排除开发外带窗口的模式。

据悉，芬然咖啡的第一家门店开在了西安火车站附近的一家OYO酒店，利用酒店大堂原本空置的30平方米区域，搭建出一个可容纳十余人的休息区；原有的酒店前台则延伸出一块区域，用作放置咖啡机和品牌展示物料的售卖台。由于采用一键全自动制作的咖啡机，咖啡店不设店员，由酒店前台兼任制售工作。

“芬然咖啡是OYO酒店增值服务的重点项目，成本低、资产轻、周转期短，拓展前景广阔。我们期待未来通过这种全新业态为广大单酒店业主提效创收，为消费者提供更丰富便捷的体验。”OYO酒店首席发展官胡宇沸表示。

目前，OYO酒店已覆盖全国338个城市的1.3万家酒店，合计59万间客房，号称中国最大的单品牌酒店和第二大酒店集团。通过这张庞大的酒店网络，OYO酒店积累了丰富的城市商业活动数据，涵盖人流热点、区域消费力指数、城市重点POI等维度，为咖啡店选址提供支撑。胡宇沸表示，芬然咖啡首店落地西安，除了因为OYO酒店在本地有较好的发展基础，咖啡经济在西安的渗透率低于东部城市亦是重要原因，未来这类城市也将是芬然咖啡的重要拓展区域。

据介绍，芬然咖啡合作模式以共赢为基础，最大限度降低对业主日常运营的影响，同时提升业主收入。签约后，前期的设备和装修投入和大部分运营成本均由OYO酒店承担，每月利润则由双方共同分成。改造方面，芬然咖啡将根据酒店自身的硬件设施对布局、装修进行合理化设计，减少工程量，提高改造效率。以芬然咖啡首店为例，从改造开始到试营业仅花费9天时间，远低于普通咖啡店的1-2个月，未来随着标准化方案逐步成熟，改造时间有望进一步压缩。

“芬然咖啡利用酒店空置区域经营，无租金成本，共享酒店前台和人员，改造和人力成本低，因此前期投入和运营成本均远低于同类型咖啡店。”芬然咖啡总负责人庄栋说，“节省下来的成本将全部向消费者让利，在芬然咖啡，消费者可以用低于市场水平50%的价格享受到同等品质的产品。”

在产品质量方面，芬然咖啡对设备、原料、流程等各方面进行把控。店内使用的全自动智能咖啡机对咖啡豆研磨、咖啡浓淡以及冲泡时间均有一套优选标准。在供应链上，芬然咖啡选取阿拉比卡咖啡豆，并与上游厂商联合研发烘焙工艺，提升咖啡成品的口感。此外，芬然咖啡还制定了操作流程，定期对前台人员进行专业培训和对咖啡的品质测试，保证产品质量口感。

庄栋透露，芬然咖啡接下来将继续以西安为试点城市开设分店，同步物色西安以外的合适城市。在分销环节上，芬然咖啡也正在探索外卖等更多渠道，对于可利用面积较小的酒店，不排除开发外带窗口的模式，提高线下拓展灵活性。

据悉，除了咖啡之外，OYO酒店还在探索更多增值服务来提升酒店收益，进一步释放规模效应，如提升酒店厨房利用率的云厨等也在快速拓展中