已从微软退休11年：比尔盖茨财富今年再增170亿美元，总额达1060亿美元

9月17日消息，据国外媒体报道，从微软退休11年之后，比尔·盖茨（Bill Gates）的财产仍然在大幅增值，其净资产在今年增加了170亿美元，财富总额达到1060亿美元。

盖茨在接受采访时表示:“众所周知，我们并没有处于持有现金及等价物的守势。”“投资策略中60%以上都是持有股份。”

这使得盖茨今年的净资产增加了170亿美元，财富总额达到1060亿美元，在彭博亿万富翁指数上仅次于亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）。而盖茨的慈善捐款已经超过350亿美元。

彭博编制的数据显示，截至当地时间本周一，盖茨的财富中约有价值600亿美元的股权资产。相比之下，坎普登财富公司(Campden Wealth)发布的《2018年全球家族办公室报告》(2018 global family office report)显示，2018年北美家族办公室的投资组合中，平均约32%的资产投资于股票。(网易编辑注:家族办公室（Family Office），最早是为国王管理皇家财富的专职机构。而现代家族办公室，是一些大亨将金融专家、法律专家和会计专家集合起来，专门研究如何管理和保护其家族的财富和广泛的商业利益。)

盖茨的投资主管迈克尔·拉尔森(Michael Larson)负责其家族办公室Cascade Investment的各项业务。在拉尔森的运作下，盖茨得以建立起全球最大的私人基金会，同时又不减少自己的财富。

不过盖茨表示，如果政客们听从他提高税收的呼吁，其财富可能会开始下降。

“我怀疑美国政府将会征收财产税，但我不会反对，”他在接受采访时说。“对于遗产税，我一直强烈支持将这一比例恢复到几十年前的55%。”

目前，最富有的0.1%美国人所控制的财富达到了1929年以来的峰值。周二，比尔和梅林达·盖茨基金会发布了年度报告。该研究旨在监测和推动联合国在实现可持续发展目标方面所取得的进展。该基金会表示，可持续发展目标正受到持续不平等的阻碍。报告呼吁加大对卫生保健、教育和技术的投入，以减少世界范围内的不平等现象。

现年63岁的盖茨还支持对美国最富有的人征收更高的所得税，并呼吁提高财产透明度。“我支持提高财产透明度。我不喜欢没有人知道谁拥有多少财富的信托公司。”

虽然盖茨仍然看好美国和全球经济，但他怀疑自己过去实现的财富增值是否能够持续下去。“有理由认为，未来10年的绝对回报率将低于过去几十年。”