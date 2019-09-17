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mophie推出全新无线充电底座，可根据需要调整角度

2019-9-17 14:46:34来源：威锋网作者：Marcus责编：阿迷评论：

从2017年推出的iPhone 8系列和iPhone X开始，苹果便开始将无线充电视为一个「基础功能」，因为在这之后的几代iPhone均内置了无线充电模块，能够实现7.5W的实际无线充电功率（15W最大功率）。

越来越多iPhone搭载了无线充电功能也进一步促进了无线充电底座市场的繁荣。最近，外设产商mophie便推出了一款二合一无线充电底座，其亮点是能够在「立式」和「平躺式」两种充电姿势之间转换，提供了更高的自由度。

从国外电商的介绍页面来看，「mophie wireless charging stand」的无线充电区域采用了光滑玻璃材质表面，底部有一枚条状的LED指示灯，用来判断手机是否处于充电状态，最高能够提供7.5W的无线充电功率。

「mophie wireless charging stand」可以在「立式」和「平躺式」之间切换，而且在立式的姿势下还允许手机在横放的状态下进行无线充电。

这也不是mophie第一次推出二合一无线充电底座，此前的Charge Stream Desk Stand饼式充电底座在配合支架的情况下，也能实现二合一的效果，只不过其支架和充电底座不是一体设计。

「mophie wireless charging stand」将登陆Apple Store零售店，目前在国外电商平台上的售价约为70美元（约合490元）。

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关键词：无线充电充电器

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