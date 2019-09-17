特斯拉拟在投产前扩建上海工厂：为电池生产做准备

9月17日消息，据国外媒体报道，特斯拉似乎准备在投产前扩建上海工厂，以为生产电池做准备。

在最近一次推特互动中，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）曾提到，上海超级工厂将在同一地点生产“汽车、电池和驱动装置”。

这与特斯拉目前在美国的战略截然不同。目前，该公司在美国的战略是，在弗里蒙特工厂进行汽车组装，在内华达州的超级工厂完成电池和驱动装置生产。

目前，特斯拉正在上海建造“3号超级工厂”（Gigafactory 3），该工厂是特斯拉在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第3家超级工厂，另外2家超级工厂分别是位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城用于生产太阳能屋顶、储能墙等清洁能源产品的超级工厂。

上海的“3号超级工厂”在今年1月份正式动工，并计划在今年夏天之前完成建筑工程。最近的无人机视频显示，特斯拉已经在今年夏天早些时候完成了这座巨型建筑的大部分建设工作，现在它的重点是该工厂内部生产设备的安装和调试。

马斯克认为，这是世界上建设速度最快的大型工厂，这对特斯拉的商业计划很重要。

尽管特斯拉把重点放在了该工厂内部的工作上，但该公司似乎已经在计划扩建这座巨大的建筑。一段关于这家工厂的无人机视频显示，特斯拉一直在为该工厂附近的更多土地进行分级评估，并似乎在该工厂的南端挖掘新地基，因为目前那里部署了几台起重机和打桩机。

当然，特斯拉在上海的这块地皮还有更大的发展空间，但该公司从未宣布正式扩建这座建筑。

起初，马斯克也希望在上海的“3号超级工厂”内进行电池生产，但为了避免进口关税，他们不得不把这个项目放在次要位置，转而专注于汽车生产。因此，该工厂的主要厂房可能用于汽车生产，而该工厂另一侧的扩建可能用于未来的电池生产。

此前，马斯克表示，该公司希望在今年年底前在上海的“3号超级工厂”每周生产3000辆Model 3。特斯拉也曾表示，随着上海超级工厂开始量产Model 3，在截至2020年6月30日前的12个月时间里，他们的目标仍是生产超过50万辆电动汽车。

在马斯克最近单独访问中国之前的几天里，“3号超级工厂”的内部照片显示，这家电动汽车制造商已经在Model 3装配线上进行了试运行。

特斯拉一直在以极快的速度，使其位于上海的“3号超级工厂”做好准备。在中国这个全球最大的汽车市场上生产和销售汽车，将能使特斯拉避免关税成本。