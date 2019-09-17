内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

新加坡叫停部分胃酸药销售，存在致癌风险

2019-9-17 15:27:43来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间9月17日消息，新加坡卫生官员叫停了一些胃酸类药物的销售，因为越来越担心这些药物中存在一种潜在的致癌物质。

新加坡卫生科学局（Health Sciences Authority）周一在一份声明中表示，八种药品的销售和供应被暂停，因为它们被发现含有一种名为NDMA的杂质，与癌症有关。这种物质的含量超过了国际公认的比率。

上周五，国际卫生监管机构对这些药物发出了警告。美国食品药品管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）都表示，他们正在调查用于治疗胃灼热和其他胃肠疾病的药物的NDMA含量。

这类药物的有效成分叫做雷尼替丁（ranitidine），包括赛诺菲的Zantac及其仿制药。

新加坡官员表示，他们正与供应这些药物的公司和国际监管机构合作，以核实污染的原因，并确定解决这一问题的必要措施。

NDMA全称为“N-亚硝基二甲胺”，被认为是一种可能的人类致癌物。它可能在熟肉或腌制肉类中被发现，是一种常见的工业副产品。此前，在数十种名为valsartan的高血压治疗药物中，已经发现了同样的化学物质，其中许多药物已被召回。

法国制药巨头赛诺菲在一封电子邮件中说，该公司非常重视病人的安全，并致力于与FDA和其他卫生监管机构合作，并且称，Zantac符合市场的所有安全要求。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：药物

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有