新加坡叫停部分胃酸药销售，存在致癌风险

北京时间9月17日消息，新加坡卫生官员叫停了一些胃酸类药物的销售，因为越来越担心这些药物中存在一种潜在的致癌物质。

新加坡卫生科学局（Health Sciences Authority）周一在一份声明中表示，八种药品的销售和供应被暂停，因为它们被发现含有一种名为NDMA的杂质，与癌症有关。这种物质的含量超过了国际公认的比率。

上周五，国际卫生监管机构对这些药物发出了警告。美国食品药品管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）都表示，他们正在调查用于治疗胃灼热和其他胃肠疾病的药物的NDMA含量。

这类药物的有效成分叫做雷尼替丁（ranitidine），包括赛诺菲的Zantac及其仿制药。

新加坡官员表示，他们正与供应这些药物的公司和国际监管机构合作，以核实污染的原因，并确定解决这一问题的必要措施。

NDMA全称为“N-亚硝基二甲胺”，被认为是一种可能的人类致癌物。它可能在熟肉或腌制肉类中被发现，是一种常见的工业副产品。此前，在数十种名为valsartan的高血压治疗药物中，已经发现了同样的化学物质，其中许多药物已被召回。

法国制药巨头赛诺菲在一封电子邮件中说，该公司非常重视病人的安全，并致力于与FDA和其他卫生监管机构合作，并且称，Zantac符合市场的所有安全要求。