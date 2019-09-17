部分用户手机彩铃变成了5G广告，江苏联通回应

IT之家9月17日消息 有媒体报道称，江苏联通部分用户的手机彩铃变成了联通5G广告，用户感到十分不解，“明明什么都没做，铃声却被换了”。

对此，江苏联通回应称“目前选择默认炫铃的用户铃声已更换成联通的主题曲”，意思是江苏联通向部分用户免费赠送了彩铃，至于彩铃播放什么内容，江苏联通是有权更新的。但对于付费彩铃用户，江苏联通则不会更改用户选择的彩铃。

江苏联通是否有权将彩铃换成自己公司的歌曲？江苏联通可能认为免费炫铃播放自己公司的歌曲，并没有播放广告，更不是商业性广告。

江苏联通免费炫铃这种纠纷也不是现在才出现。网上的用户有人称，“江苏联通于06年12月给联通用户发了一条短信，为大家免费开通炫铃，如果不需要此服务，需要拨打10010去退订。如果不退订就是默认接受此服务，并且在一个月的试用期后自动收费。”

有用户称，这个东西明明就是欺骗，不论你提供的东西是“免费”或是“收费”，消费者都有权利接受或者拒绝！联通这种“如不需要此服务，拨打1001退订”的说法，如同消费者“已经”同意订阅，有用户在网上发帖子称，“这明显就是一个不合法的条约。我还没有看过哪个ISP弄的服务是发给我一条短信就说明我已经订阅了，而确认短信成为了退订的方式”。