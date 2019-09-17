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HTC任命YVES MAITRE出任CEO

2019-9-17 15:47:39来源：新浪科技作者：苏航责编：远洋评论：

9月17日下午消息，全球智能移动设备制造商HTC今日宣布任命Yves Maitre为HTC CEO，立即生效。王雪红将继续担任HTC董事长，持续致力于HTC生态的扩建以及与VIVE Reality愿景有着相同方向的未来科技的发展。

Yves曾在全球最大电信公司之一Orange担任高管十四年之久。在加入HTC前，他曾担任Orange消费者设备与业务关系执行副总裁，监管Orange的互联技术战略和业务。Yves曾帮助全球最大消费电子品牌进行战略部署，并对一系列互联产品技术和移动服务均有涉猎。同时，他也曾是Orange创新科技组的一员，负责开拓新的营收机会。

早在2005年，担任Orange设备高级副总裁的Yves Maitre就已经与HTC建立了合作关系。

Yves Maitre表示，必将与HTC的员工、客户和投资人一起，致力于拓展5G和XR的未来，为市场带来最优质的硬件，并为用户提供完善的服务，以便管理和部署。

如今，HTC在虚拟现实、XR、5G设备与技术、AI和区块链等多个行业深耕。2019年，HTC花了大量时间在Vive虚拟现实生态系统内的产品和HTC 5G移动智能网络中心上。据官方介绍，其5G移动智能网络中心已经被全球运营商广泛采用，助力推动5G的普及。不过HTC官方并未提及智能手机业务。

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关键词：HTC

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