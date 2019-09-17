支付宝正式推出“轻会员”：先享受优惠，到期再结算会员费

IT之家9月17日消息 此前支付宝官方透露其正在研发一款让消费者“永不吃亏”的会员卡产品，今天支付宝官方正式宣布了轻会员服务。

据介绍，“轻会员”结合了芝麻信用与花呗特性，可以让消费者无需预付任何费用即可成为会员，先享受优惠权益，到期后再结算会员费，也帮助商家有效获取更多付费会员，提升复购率，扩展了先享后付的场景。

支付宝方面举例称，某商家会员政策为10元会员费换取5张8元优惠券，共价值40元优惠。轻会员模式，用户可通过芝麻信用评估通过或者冻结10元花呗额度，无需支付会员费，先享受会员优惠。会员到期后，如果全部5次优惠都消耗完则付10元，消费者累计享受到40元的优惠；如果只用了1次，用户获得的优惠低于会员费，则只扣已享优惠即8元；一次也没有用，则用户无需付出会员费。这样一来，消费者不花“冤枉钱”，商家收入也有保证。

花呗创新市场运营部负责人王曦表示，前期邀请参与测试的商家数据显示，轻会员可以帮助商家提升客单价55%，提升消费频次60%，提升拉新30%，提升开卡率3倍，提升券使用率4倍。

据支付宝开放生态事业部总经理管仲在小程序峰会主会场透露，“轻会员”是支付宝今年面向B端一系列会员能力创新中的重要部分，后续支付宝还会有多款新的会员能力陆续释放。