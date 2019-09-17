内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

支付宝正式推出“轻会员”：先享受优惠，到期再结算会员费

2019-9-17 16:13:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月17日消息 此前支付宝官方透露其正在研发一款让消费者“永不吃亏”的会员卡产品，今天支付宝官方正式宣布了轻会员服务。

据介绍，“轻会员”结合了芝麻信用与花呗特性，可以让消费者无需预付任何费用即可成为会员，先享受优惠权益，到期后再结算会员费，也帮助商家有效获取更多付费会员，提升复购率，扩展了先享后付的场景。

支付宝方面举例称，某商家会员政策为10元会员费换取5张8元优惠券，共价值40元优惠。轻会员模式，用户可通过芝麻信用评估通过或者冻结10元花呗额度，无需支付会员费，先享受会员优惠。会员到期后，如果全部5次优惠都消耗完则付10元，消费者累计享受到40元的优惠；如果只用了1次，用户获得的优惠低于会员费，则只扣已享优惠即8元；一次也没有用，则用户无需付出会员费。这样一来，消费者不花“冤枉钱”，商家收入也有保证。

花呗创新市场运营部负责人王曦表示，前期邀请参与测试的商家数据显示，轻会员可以帮助商家提升客单价55%，提升消费频次60%，提升拉新30%，提升开卡率3倍，提升券使用率4倍。

据支付宝开放生态事业部总经理管仲在小程序峰会主会场透露，“轻会员”是支付宝今年面向B端一系列会员能力创新中的重要部分，后续支付宝还会有多款新的会员能力陆续释放。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：支付宝会员

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有