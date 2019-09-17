有密码锁也没用，小偷偷手机后利用App漏洞盗刷信用卡

IT之家9月17日消息 据澎湃新闻报道，9月9日李某、王某等7名涉及信用卡诈骗的犯罪嫌疑人被上海黄浦警方押解回沪。该团伙利用手机支付漏洞实施信用卡盗刷，涉案金额人民币达100余万元。

据警方介绍，今年4月，黄浦警方接到某银行信用卡中心报案，称该行有多名信用卡用户遭遇信用卡盗刷。经初步侦查，警方发现这些受害人均系手机在四川成都被盗后，于短时间内被不法分子实施了支付盗刷。

其间，警方发现嫌疑人曾伪装成信用卡用户拨打银行客服电话，在报出受害人个人身份信息、预留信息后，重置银行App登录密码实施犯罪。

所有受害人手机均设有密码锁，且身份证件也未曾有过被盗的情况，犯罪分子如何得手的呢？原来，不少人手机中都安装了旅行用App，例如携程、飞猪等。此类App由于出行需求，记录了公民完整的个人身份信息，犯罪分子可以通过拔出受害人电话卡插入自己手机的方式，进行短信验证登录，再利用其个人信息在信用卡软件上套取了支付信息，并向银行客服要求重置信用卡密码。一旦操作成功，犯罪分子随即利用信用卡或者绑定的第三方支付平台等软件伺机进行盗刷、转账。

警方也发现，“恢复精灵”、“恢复大师”、“51信用卡管家”等存在较高的信息泄漏危险，犯罪分子利用恢复类软件获取手机中的图片，某些受害人曾拍下了自己的信用卡信息。此外，“51信用卡管家”作为一个定时“养卡”还款类App，软件内记录了使用者登记过的信用卡的完整卡号信息，一旦手机被破解，该软件就会成为犯罪分子的“助力”。

黄浦警方提示，综合此案而言，手机电话卡已在某种意义上代表着公民的另一张“身份证”。因此如有手机被盗、遗失情况，当事人应该第一时间联系运营商进行紧急停机，避免不必要的损失。同时，海量APP的出现，缤纷了生活，却也留下了一丝安全隐患，风控、安全系统的应及时更新，刻不容缓。