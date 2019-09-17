带着小米MIX 3 5G手机找5G

小米在去年秋天正式推出了小米MIX3手机，在今年年初，小米又将5G版的小米MIX3带到了欧洲市场。

实际上，有不少厂商在很早之前就已经开启了关于5G手机的探索之路，这其中当然也包括小米。小米MIX3 5G作为小米首款5G手机同时也是全球首批5G手机之一。

随着国内5G建设的快速铺开，国内用户也有幸体验到小米MIX3 5G手机，感受5G所带来的变革。

IT之家已经拿到了小米MIX3 5G手机一起来看看小米MIX3 5G手机在5G上的具体表现吧。

外观与性能：芯片、电池大升级

IT之家拿到的像这款小米MIX3 5G手机是欧洲版，其内部的充电器依旧是欧盟的圆孔插头，但是这并不影响我们手机正常的使用，毕竟现阶段插座是同时支持欧标和国标的。

去年下半年，手机厂商也开始“文艺复兴”，部分厂商推出了滑盖大屏智能手机，小米MIX3也是其中之一，其5G版与上一版造型无异，均采用了一块6.39英寸的AMOLED屏幕，屏占比达到93.4%。

这种设计能很好的隐藏屏幕顶部的听筒和双摄像头，另外，小米MIX3采用的磁动力滑盖也在滑动手机时有不少的体验上的乐趣。

这款宝石蓝版本的小米MIX3 5G手机，手机背面则是深邃的蓝色，中部为指纹识别传感器以及5G标识，左上角则是双1200万像素摄像头，支持四轴光学防抖。

小米针对小米MIX3 5G手机也作出了性能上的升级，IT之家拿到的这款其内存为6GB，机身存储为128GB，处理器则升级为高通骁龙855平台，配合高通骁龙X50基带也实现了对5G网络的支持。由于5G对续航有一定的影响，小米也将小米MIX3 5G手机的电池从原先的3200mAh提升到了3800mAh。

另外，由于电池的增加和5G基带的加入，小米MIX3 5G手机整体的厚度和重量相比于4G版都有一定的提升。或多或少会损失一些手感上的体验。

接下来，我们一起看看小米MIX3 5G手机在5G场景下的具体表现。

5G！5G！5G！你到处都有但还是假的

小米MIX3 5G手机采用的高通骁龙X50基带让它有了使用5G的本领，当然，相比于4G版，小米MIX3 5G手机仅采用了单卡设计，显然也是因为空间紧张而做出的妥协。

小米MIX3 5G手机使用的高通骁龙X50基带支持NSA组网，现阶段全球5G建设基本上都是从NSA组网方式开始，再逐步向SA过渡。

目前来讲，5G理论峰值速度可以达到2Gbps，但是由于国内5G建设仍处于初期阶段，因此，网络覆盖和速度上合理论速度还是有很大的出入的。IT之家此次测试使用的是联通5G网络，在青岛，中国联通5G也大面积铺开了。通过中国联通官方的App，我们也可以看到5G网络的覆盖情况。相比于北京、上海、广州等大城市，青岛5G建设目前仍处于起步阶段，5G网络覆盖有限。

在中国联通的5G体验厅内，我们使用小米MIX3 5G手机对5G进行体验，小米MIX3 5G手机在SpeedTest跑分中，下行速度最高可以飙至1200Mbps，平均也有1100Mbps。当然，使用SpeedTest测试每次耗费的流量也是惊人了，接连5次测试耗费流量接近6GB。

接连5次测试的数据如下：

小米MIX3 5G 下行/Mbps 1100 1187 1027 1011 1086 上行/Mbps 85.1 86.8 83.4 86.0 83.2 抖动/ms 1 4 2 3 7 IT之家制表









通过接连的5次测试我们看到，小米MIX3 5G整体表现良好，整个测试过程中的抖动也控制在毫秒级。这也符合5G建设低延时、高带宽的初衷。

在体验厅里，小米MIX3 5G手机实测信号强度和带宽水平出色。《和平精英》游戏实际大小约为1.89GB，通过小米MIX3 5G手机在5G信号较好的条件下进行下载，仅花费约25秒的时间，1.92GB大小的的《QQ飞车》下载时间也差不需要26秒时间，而大小为1.6GB的王者荣耀下载花费约19秒时间，也就是说，小米MIX3 5G手机下载1GB内容大约需要11至13秒。

当然，在体验厅里对于小米MIX3 5G手机来讲只是一个信号相对理想的环境，在国内部分组网比较完善的地区，室外环境下使用也可以达到700至900Mbps的水平。接下来的体验，我们能明显的感受到青岛联通5G建设局限性。



IT之家小编这个铁憨憨，使用小米MIX3 5G手机在青岛四个5G信号覆盖点进行5G测试，虽然走得腿疼了两天，但整体测试效果并不理想。这主要是运营商层面原因导致的。

在IT之家所在的青岛动漫产业园区附近有一处联通5G基站，使用小米MIX3 5G手机测试其下行峰值速度约为120Mbps。与在体验店里测试的数据以及国内其他5G覆盖较好的城市相比相去甚远。

在青岛市第六十七中学附近，有两座大型的5G基站，彼此相隔仅一条马路，虽然附近能收到5G信号，但实际体验并不理想，在这一点测试的下行速度最高约为93Mbps。

青岛汽车东站附近也是5G信号覆盖相对密集区域，但实际测试我们发现，尽管这一范围内5G信号强度高，但实际下行速度最高为77Mbps。

在青岛国际会展中心附近的5G连片区域内，虽然接收5G信号比较容易，但实际测试速度也并不理想。最高下行速度仅为87.3.Mbps。

如此来看，这样架设在4G上的“假5G”在未来很长一段时间，将会是国内建设5G网络的途径。

在接连进行的三小时的5G测试过程中，我们以使用微信、刷微博、刷抖音、下载游戏、网络测试等正常强度的使用后，小米MIX3 5G手机电池电量从原先的80%，降到了40%。整个过程包括4G场景和5G场景。

另外，由于骁龙X50基带的缘故，小米MIX3 5G手机在5G场景下发热情况还是存在的。用户如果在5G信号相对较弱或者没有5G信号覆盖的地区使用小米MIX3 5G手机，考虑到发热和续航问题，最好还是关闭5G网络。

总结：MIX3 5G是小米探索5G的良好开端

目前，5G正在全球范围内铺开，对于绝大多数用户来讲，5G带来的就是更快的速度提升，在体验店中，我们使用小米MIX3 5G手机也真真切切的感受到这一点。

通过5G的实测来看，小米MIX3 5G在体验店以及一线城市的5G表现还是非常不错的，它能为用户带来流畅且稳定的体验，这也是我们普通用户感受5G的重要目的。

小米MIX3 5G手机作为小米在5G市场的初步探索也为小米的发展带来了重要的意义，5G高带宽和低延时的特点，其实我们很多人只感受到其中一点，而小米MIX3 5G手机仅仅是未来来临前的一个开端，未来小米也将在5G上做出更多布局，除了小米MIX3 5G手机，小米还将推出全新的小米9 Pro 5G手机，这两款手机的出现，让我们看到5G为各行各业带来翻天覆地的变化。