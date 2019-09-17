102年校庆阿里张勇重回上海财大：“当年坐102路车来到母校”

9月17日下午消息，今天是上海财经大学102年校庆日，阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇重返母校。28年前，上海102路公交车将张勇和他的同学们带到了校门口，而102对阿里巴巴也意义特殊，阿里巴巴的愿景正是追求成为一家活102年的公司。





在2019级新生开学典礼上，张勇与年轻的学弟学妹们分享了自己对学习的理解。他说，不仅要从书本去学习，还要从社会去学习。“在这个过程当中，不仅要学技能，同时真正锻炼自己的品性，真正善待他人，相信人的美好、相信社会的美好，并且从为别人创造价值、为社会创造价值当中，获得真正的快乐。”

“大学教给我最重要的，是学习‘学习’的能力。”张勇说，随着技术的发展，世界变化越来越快，新知识、新经验、新专业也层出不穷，这中间唯有一点是不变的，就是学习能力。一个善于学习的人面对一个变化的世界时，永远都可以及时跟进，并且创造性地往前走。

而学习的原动力来自于对世界的好奇心。张勇以阿里巴巴的倒立文化举例，要训练换个角度看世界的能力。“如何创造性地理解变化、甚至引领变化？最重要的还是靠我们对外部世界的好奇心。如果对外部世界充满好奇，我们就不断去思考、不断去学习原来的经验和知识，并且去更深一层地思考，有什么办法可以让它做得不一样、为什么不能用另外一个方法做到这个事情。”

以下为张勇在母校上海财经大学开学典礼上的演讲全文：

尊敬的许书记、蒋校长，我们上财母校的各位老师、各位同学们，大家好！回到母校，非常激动，也非常开心，尤其今天是双喜临门，既是新同学的开学典礼，又是母校102周年生日。在这里，我首先想对我尊敬的母校，对我各位敬爱的老师，对师兄、师姐、师弟、师妹们，说一声生日快乐！

刚才在一路赶过来的路上，当车一到五角场，到国定路一转弯，基本上思绪就回到了20几年前。28年前的9月份，我跟很多在座新同学们一样，也是怀着憧憬的心情，对未来无限向往的心情，走向这条路，走到国定路，走到777号（上海财经大学门牌号）。看到102路公交车终点站，看到我熟悉的校园大门，思绪就回到了以前。

今天是我们新同学的开学典礼，受书记和校长的邀请，回来跟大家做一些分享。

可能大家知道我在江湖的花名更多一点，叫“逍遥子”，这是我在阿里巴巴的花名。很多人会问，你如何进入到互联网江湖，进入到数字经济世界的江湖，有这么一个逍遥子的花名。我想寻源、溯根，最后还是回到这个校园，回到国定路，这个非常熟悉，又充满上海味道的小马路。

很多人也会问，张勇你这么多年一路走过来，一个上海人，上海财大毕业的，典型的财经专业的学生，后来也是从事着财经专业工作，你怎么一步一步规划。特别是到后来，你怎么就去了阿里巴巴，后来转着去做经营、做管理、做业务、做创新了，又怎么一步步做到CEO，做到董事局主席了。

不瞒大家，我非常朴素的回答，就是几个字，“做好现在”，这就是我最真实的回答。

从大学的时光开始，每个人都会对未来有憧憬、有向往。但是我想在学校里，在大学生涯当中，把握好最重要的时光，作为学生的美妙时光。这是我作为过来人，作为离开大学20几年的老同学，希望今天首先分享给我们在座的新同学。把握做学生的时光，寻求知识，同时从更广阔的平台当中，去学习社会、学习科学、学习技术、学习经济不断的变化。

20几年过去了，很多人说张勇你到底当时学了什么，对今天你有帮助？我说20几年过去，点点滴滴，所有学的东西都有帮助。我还清楚地记得，刚刚进校园之前，我特地看了看路边的小店，情不自禁想到那个时候，我在上霍老师的课，她今天也在现场。当时我学的专业是金融系证券专门化，这是中国证券市场打开大门以后头一届学生，我就在小店做一件事情，去买格子纸、去买铅笔，买尺子。为什么？要画K线图，因为你作为一个证券专业学生，先把阳线、阴线，十子星这些东西搞清楚。最基本的东西，点点滴滴，但是到今天，随着科学进步，随着教学技术进步、装备的进步，同学们已经不需要用手去画K线图了。但我想任何这样一种非常基础的经历，带给你的体会，就是你真正自己去体验过，真正去学习过，你就能产生深刻的记忆，同时对这个行业、对从业者、对所有伙伴们在中间的知识和经验充满了尊敬，因为每一根K线图都是不容易的，每一根K线图都是实实在在的运作、运营，有这么多投资者，市场的管理者，共同来创造的，这是我在大学时代，印象非常深的一件事情。

这么一件小事，过了那么多年，我还记忆深刻。还有很多很多这样的瞬间，都是在学校的美好时光，你说今天这个K线图跟你现在的工作有什么直接关系？我说即使它没有直接关系，或者说直接关系很少，但是你去学习的是那种对待这些知识的敬畏心，对待这种知识的一种学习态度。

大学的四年，包括研究生的时光，真的是人生最美好的时光，这个时候，你最重要的工作就是学习。

很多人都会说，如何做职业规划？人生一定不是规划出来的，这是我的回答。我们每个人都要做实干家，实干家不是说干出一个事业来、干出一个企业来，就叫实干家，我们每个人都在做自己人生的实干家，我们走好每一步。

第二点，我想跟各位同学们分享，现在回首来看，大学教给我最重要的学习是什么？是学习“学习”的能力。

因为新知识、新经验层出不穷，新专业也层出不穷。这个世界充满变化，这个世界随着技术的发展，变化越来越快，世界越来越在一个多样的环境当中，层出不穷的技术在推动社会的发展。这个中间，唯有一点是不变的，如果你有学习的能力，你面对一个变化的世界，永远都可以去及时跟进、及时学习这个经验，并且创造性地往前走。

这也是我从财大毕业以后，这么20几年走过的道路。从证券专业毕业，机遇巧合，进入了安达信这么一个会计师事务所。后来审计师做得好好的，突然之间觉得互联网世界好像很美妙，要去试一试，到了盛大，包括2007年的时候，到了阿里巴巴，其实就是一个最朴素的原因，觉得每个人的生活都会因为电子商务而改变，年轻人都可能未来就像逛南京路这么顺畅，在网上去逛。

进入到阿里巴巴以后不久，当时还是淘宝商城，我们认为是非常重要的未来，我就主动去尝试。但这背后，最重要的东西还是学习能力，你能够真正面向一个你不熟悉的领域，能够多快找到它的规律，如何向你的客户学习，向市场学习，向竞争对手学习。最终考验的是你的学习能力。而学习能力的根源，“会学”这个本事是来自于大学。

我想这是在大学时光里面，给我最大的一个感受，去学习“学习”的本领。

大家今天进入了人生的第一所大学，上海财经大学。但是我相信我们每个人从财大毕业以后，还有更多的大学要上，有社会大学、人生大学、客户大学、市场大学，我们有很多大学要去上。在这个过程当中，如何不仅学技能，同时真正锻炼自己的品性，能够真正善待他人，能够相信人的美好，相信社会的美好，并且以为别人创造价值、为社会创造价值为真正的开心。

不瞒大家说，我在阿里巴巴12年，这12年当中，大家说逍遥子你怎么变成一个阿里人的？我的回答，其实人和人的心意是相通的，我们叫阿里人的味道，什么叫阿里人的味道，什么叫阿里巴巴的价值观。其实我们讲的本原的一句话，就是我们相信人和社会的美好，我们相信我们每个人都要为别人、为社会做一些我们力所能及的事情。如果我们能够看到别人因为我们变得更好，我们的商家，因为阿里而变得更好，我们的合作伙伴，因为我们变得更好，我们发自内心的高兴。

我想这是由衷的高兴，这样由衷的高兴所带来的共鸣是我们走到一起的原因，是我跟阿里一起走过过去12年，并且未来继续走下去最根本的动力所在，就是我们的文化基因，是能够产生共鸣的。

除了学习知识，陶冶性情、陶冶文化以外，在今天一个变化非常快速的世界上，非常重要的一点，面向未来，我还是特别想跟很多新同学讲，在学习的基础上，学习“学习”的原动力在哪里，特别想跟大家分享我自己的体会，学习的原动力来自于对世界的好奇心。好奇心是我们每个人最宝贵的东西，我们说要创新，我们说要创造，我们说要开拓一条新的路，原动力都来自于好奇心。

阿里很多新员工进公司的时候，要做新员工培训。我们每个新员工都得做倒立。为什么做倒立？更重要的是让所有同学们想到一件事情，如果我换一个角度看世界，能看出来不一样的世界。

今天在一个日新月异变化的社会当中，我们特别重要的，能不能保持好奇心，尤其是我们千禧年一代。对于各位来讲，来到这个世界上，互联网对千禧年同学来讲，就像水电煤气那么自然，谁不知道在网上可以工作，谁不知道在网上可以做课堂、可以学习，这些都已经变成工具，在人生、生活的每一个方面。实际上没有一样东西天生会存在的。以互联网为例，今天的互联网，也许五年以后长的就不是这样，可以确定的是，五年以前的互联网不像今天这样。

既然五年以前可以不像今天这样，那么五年以后，发生一些新的变化，就没有什么神奇了。但是我们怎么样去创造性的理解这个变化，甚至去引领这些变化，我觉得最重要的还是靠我们对外部世界的好奇心。我们如何能够对外部世界充满好奇，我们就不断会去思考、不断会去学习，不断去学习原来的经验、原来的知识，并且去更深一层去思考，有什么办法可以让它做得不一样，为什么不能用另外一个方法做到这个事情。

我在阿里非常喜欢的一句话，我说在阿里巴巴，我们希望让每个人都能成为更好的自己。我也希望通过上财的学习，上财这个校园的滋养，所有上财同学们能够成为更好的自己，能够为社会、为这个国家、为未来做更多的贡献。

最后我想说，今天是上财102年的校庆，102这个数字对我、对阿里巴巴都有特殊的意义，因为我们有一个非常美好的愿景，希望成为一家活102年的好公司。所以非常的机缘巧合，我想今天不仅因为我生长于上财、毕业于上财，也因为这个奇妙的数字，回到母校，最后再次谢谢书记、谢谢校长的邀请，感谢母校的邀请、母校的召唤，谢谢大家，谢谢！