内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

Facebook：Libra不等同于印刷美元或铸造新欧元

2019-9-17 17:56:57来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间9月17日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook数字加密货币Libra（天秤币）项目负责人大卫·马库斯（David Marcus）今日表示，Facebook计划推出Libra并不等同于印刷美元或铸造新欧元，Libra的简单存在不会创造新价值。

昨晚，七国集团“稳定币”工作组在瑞士巴塞尔举行会议，讨论与Libra等数字加密货币相关的监管问题。会议期间，Libra协会成员与监管人员举行了会谈。

针对监管人员所担心的，Libra可能取代美元和欧元等主权货币，并威胁到央行对货币制造的控制问题，马库斯随后在Twitter上发表一系列回应，称创建Libra并不等同于印刷美元或铸造新欧元，Libra的简单存在不会创造新价值。

马库斯说：“最近有许多关于Libra如何在货币方面威胁国家主权的讨论，Libra将得到一篮子强势货币的1：1支持，这意味着任何数量的Libra的存在，都有同等的价值储备。因此，没有新的货币被创造，这将严格地维护国家主权。”

据Facebook向美国国会参议员提供的一份清单显示，最初为Libra提供支持的一篮子货币很可能包括美元、欧元、日元、英镑和新加坡元等。

欧洲央行（ECB）执行董事会成员贝诺伊特·科伊尔（Benoit Coeure）昨日在会议期间表示，包括Libra在内的一些数字加密货币未经测试，存在极大风险，需要采取严厉的监管措施。

Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币，目前尚未正式推出。

Facebook表示，在打消监管机构的担忧后，计划于明年正式推出。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：facebooklibra

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有