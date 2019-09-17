Facebook：Libra不等同于印刷美元或铸造新欧元

北京时间9月17日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook数字加密货币Libra（天秤币）项目负责人大卫·马库斯（David Marcus）今日表示，Facebook计划推出Libra并不等同于印刷美元或铸造新欧元，Libra的简单存在不会创造新价值。

昨晚，七国集团“稳定币”工作组在瑞士巴塞尔举行会议，讨论与Libra等数字加密货币相关的监管问题。会议期间，Libra协会成员与监管人员举行了会谈。

针对监管人员所担心的，Libra可能取代美元和欧元等主权货币，并威胁到央行对货币制造的控制问题，马库斯随后在Twitter上发表一系列回应，称创建Libra并不等同于印刷美元或铸造新欧元，Libra的简单存在不会创造新价值。

马库斯说：“最近有许多关于Libra如何在货币方面威胁国家主权的讨论，Libra将得到一篮子强势货币的1：1支持，这意味着任何数量的Libra的存在，都有同等的价值储备。因此，没有新的货币被创造，这将严格地维护国家主权。”

据Facebook向美国国会参议员提供的一份清单显示，最初为Libra提供支持的一篮子货币很可能包括美元、欧元、日元、英镑和新加坡元等。

欧洲央行（ECB）执行董事会成员贝诺伊特·科伊尔（Benoit Coeure）昨日在会议期间表示，包括Libra在内的一些数字加密货币未经测试，存在极大风险，需要采取严厉的监管措施。

Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币，目前尚未正式推出。

Facebook表示，在打消监管机构的担忧后，计划于明年正式推出。