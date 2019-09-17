苹果iPhone 11 Pro Max评测：浴霸三摄能行么？太能了

iPhone 11 Pro系列发布，正是传闻中的浴霸镜头设计。

“浴霸”剧情反转

自去年年底开始，就有传闻说这代iPhone会采用浴霸镜头设计。当时所有人都以为那是恶搞，后来传言越来越多，社交网络一边倒的来了N次群嘲，绝大多数人（包括我自己）都认为绝对无法接受这个样式，并赌咒发誓如果这样就绝对不再买了。

回到这篇评测和这部手机，2019款iPhone真机确实如此，但跟传闻又不完全一样。很多手机效果图跟真机图是两码事，iPhone的真机则依旧比效果图漂亮，重要原因是苹果一如既往的精致做工和不惜成本。

▲磨砂后背的iPhone 11 Pro系列

众所周知，iPhone 11 Pro系列不是第一个采用浴霸设计的手机，但它的玻璃后壳处理工艺以前没其他厂商用过。苹果称之为“玻璃塑形”，做法是将整块玻璃磨去一层，留下镜头部分那个矩形。工艺类似iPhone 7系列的火山形摄像头处理，费料费时，对工艺要求也较高，但好处是整体感强，而且能帮助提升防水能力。

▲iPhone 7系列一体成型的摄像头

并且，也只有这样处理，矩形的镜头组才能放在右上角而不是中间，不然在这个位置开个正方形孔，玻璃材质右侧边缘容易开裂。

▲如果是开孔处理，玻璃边缘将有开裂风险

苹果这次用磨砂玻璃为iPhone 11 Pro系列营造了一种高级质感，这种磨砂工艺其实很多人都见过，摸一下MacBook的触控板上，触感几乎是一样的。这代玻璃的处理工艺也升级了，相比上代更耐摔，为此苹果还单独给它拍了个广告片。不过我们仍建议经常摔手机的用户买个手机壳，毕竟还是玻璃嘛。

因为摄像模组变大了，苹果logo也被放到了机身中间，为了视觉和谐，甚至连最下的iPhone字样都去掉了。传说中的后背logo处能反向充电功能并没有出现（也有一种未经证实的说法是反充被屏蔽了），稍显遗憾。

▲摄像头变大了，苹果logo移到了中间以保持视觉和谐

iPhone每年都能造一种流行色的光荣传统这次依旧，午夜绿毫无意外地成了最抢手配色，中秋夜预售最快没货的正是这种颜色。

在拿到评测机后，我们给之前抱怨浴霸设计的同事看，以前曾参与吐槽的90%的人都表示OK。从中秋夜朋友圈纷纷晒单也能看出来，大概是苹果公司的现实扭曲力场又一次发挥了威力⋯⋯浴霸设计又一次从槽点变成了优点，就像以前的刘海儿一样，反转剧情成了新iPhone的标志。

▲又一次审美反转

外观上的一点遗憾是镜头模组依旧凸起，并且是“三重凸起”：浴霸部分高于磨砂玻璃后背、镜头金属外圈又高于浴霸、镜头玻璃又高于金属圈。好在苹果这次增大了电池容量，机身从上代XS系列的7.7毫米悄悄增大到8.1毫米。这0.3毫米拿在手里几乎观察不到，但稍微减弱了摄像头凸起。加上浴霸玻璃框的分担，这次的凸起看上去反倒比iPhone X和XS系列减弱了。

▲镜头依旧凸起

一个不好的消息是，这次的iPhone更重了，5.8寸的iPhone XS对比iPhone 11 Pro，从177增重到188克，沉了11克；6.5寸的iPhone XS Max对比iPhone 11 Pro Max，从208克增重到226克，沉了18克。

我之前是XS Max用户，且喜欢厚手机壳，对250克的手机已经习以为常；但如果之前一直用iPhone 7或6s的用户，这次选了11 Pro Max应该会明显感觉到沉重。

▲一个6.5寸屏幕，前后玻璃中间不锈钢的手机注定无法轻巧

机身沉了也有好处，苹果公司相关人士确定iPhone 11 Pro系列增大了电池容量。虽然不清楚具体是多少，但在电池和A13能效提升的双重作用下，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的续航分别比上代长了4小时和5小时。

而且这次苹果终于听到了用户呼声，在iPhone 11 Pro系列中随机配送了18W快充套装（很遗憾iPhone 11仍旧五福一安）。

▲跟之前iPad Pro的配置一样

屏幕升级 3D Touch取消

除了摄像头，iPhone 11 Pro还有些硬件变化用户能明确感知，有些则是默默地发挥作用。

从正面看，iPhone 11 Pro系列跟上代对比几乎是外观未变，不过苹果称新iPhone的屏幕为“超视网膜XDR显示屏”，意思是这屏幕跟之前发布的顶级显示器Pro Display XDR一样霸道。

虽然新iPhone屏幕分辨率依旧是2688x1242像素，458ppi，iPhone 11 Pro系列也依旧支持HDR显示。但它的典型亮度从上代的最高625尼特升到了800尼特；直观感觉是白天在室内屏幕开到60-70%已经够了，100%就觉得刺眼了。高亮度屏幕在室外强烈阳光下能让屏幕显示更清楚。另外这块屏幕的能效提升了15%左右，续航延长也有它的功劳。

▲屏幕显示效果提升了

超视网膜XDR显示屏还加入了第二个峰值亮度，在观看HDR照片和HDR10视频的时候，屏幕理论亮度可以到最高1200尼特，它的作用不是让整个屏幕更亮，而是让HDR照片动态范围提升，感官更好。

此前传闻的3D Touch取消成真。准确点说，苹果确实取消了压感层，但又保留了3D Touch的大部分体验。

如果用过iPhone XR，大概就能猜到3D Touch退休是早晚的事，在iPhone XR上试验了一年的Haptic Touch终于取代了3D Touch。

苹果用长按屏幕取代了重按，又用横向线性马达Taptic Engine模拟出了触发3D Touch时候的震感。

此前3D Touch处于一种两极分化的状态。自iPhone 6s开始问世多年，爱它的人极爱，同时也有更多人根本不知道它，第三方App支持大多也仅限于图标上子菜单而已，而且压感层会增加机身厚度同时提升成本，所以撤销它，并用软件模拟出类似体验，并不是完全没道理。

在90%的情况下，Haptic Touch能做到跟3D Touch接近的体验，例如系统自带或第三方App的子菜单。但毕竟是模拟出来的，区别还是有的，比如触发时间比3D Touch长0.3-0.5秒，打字切换光标需要长按空格键实现。

按压操作，带有3D Touch压感屏幕的iPhone XS Max（左）会比11 Pro Max（右）快一点

另外还有些改变是看不到的，比如刘海部分，防水性能以及WiFi 6。

刘海部分看起来跟去年一样，不过iOS帮Face ID提升了30%的速度，解锁更快了；前面原深感摄像头升级到了1200万像素。可以拍摄最高4K/60fps的，还有120fps的慢动作视频，这部分我们在后面拍照部分慢慢说。

虽然iPhone 11 Pro系列仍是IP68级别，但官网描述的防水性能已经从前一代的“在2米深的水下停留时间最长可达30分钟”增加到了“在4米深的水下停留时间最长可达30分钟”——我们仍旧需要再提醒一下，所有的手机即便防水也不是为游泳准备的。随着手机使用年限增长，防水性能也会逐步下降。而且几乎所有厂商都规定进水不保修。

▲官网对新品防水的说明

WiFi 6则有点提前布局的味道，这种理论速度能到1201MB/s的新标准，需要你的路由和宽带也都支持，不然只有手机这边快了也发挥不出什么作用。

至于信号是不是还像去年那样，我们现在无法断言。一方面是因为我们拿到的评测机非行货版，无法断言；另外也因为上手时间较短，这几天几乎都只是新浪大厦里用。

还有一些功能属于硬件已经齐备但软件还没准备好，所以暂时没法体验。

最特别的就是iPhone 11 Pro系列中加入的U1芯片，该芯片可以支持“超宽带空间感知（Ultra Wideband，简称UWB）”技术，它是一种无线载波通信技术，特点是所占的频谱范围很宽、技术具有系统复杂度低、发射信号功率谱密度低，尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。

▲这次的手机中加入了U1芯片（示意图）

之前曾有猜测说苹果会把它用于室内导航，但根据苹果官网的介绍，U1芯片会先用于AirDrop定向。未来AirDrop将具有指向性，你把手机指向谁，就能把图片视频之类发给他。

▲赵本山风格广告词

我们相信，苹果在未来iOS 13.1系统更新后会加入这项功能，这大概也是iOS系统版本罕见跳级的原因。

还有个颇具争议的话题是5G，库克在会后接受媒体采访时说5G现在不成熟也有道理。无论用户多么热切期待，现实环境是5G网络铺设需要时间，并且单纯提升网速而没有新使用情景的5G意义不大；但从另一面看，客观事实也是因为英特尔的基带部门不太争气，导致苹果错过了拿出5G芯片的时间。

所以今年三款iPhone是没有5G的，但（至少在今年）对用户的影响没有想象的那么大。比较靠谱的推测是，明年发布的iPhone会具备5G功能。

▲不得不提的A13

这次发布会没有像去年那样大张旗鼓的讲A13 Bionic芯片，但这颗地表最强的移动芯片仍旧几乎无处不在，重要的功能更新均有它的参与。

发布会上公布的账面数据：A13 Bionic集成85亿个晶体管，采用7nm工艺。依旧是2+4模式，2颗高性能核心，速度提升20%，功耗降低30%；4颗效能核心，速度提升20%，功耗降低了40%。Neural Engine神经引擎跟A12一样是8核，性能提升了20%，能耗降低15%。

▲85亿个晶体管的A13

▲发布会上介绍A13结构

以下是GeekBench 5在iPhone 11 Pro Max和去年iPhone XS Max的跑分对比，两者的RAM都是4GB。（注意：GeekBench 5跟4的评分不一样了，所以XS Max跟去年成绩不一样了）

▲iPhone XS Max单核1094，多核2612；iPhone 11 Pro Max单核1322，多核3566

另外还有GPU部分，4核GPU性能提升20%，能耗降低40%。

▲iPhone XS Max得分4497；iPhone 11 Pro Max得分6147

除了得分高了，新处理器的发热量也比过去降低了。经过两轮跑分后，用热成像仪观看两者后背，主要发热区域都在摄像头斜下方，但新iPhone发热量明显要小于上代产品，最高温度差了3度。

▲新旧两代旗舰发热对比

这些提升，是苹果敢在发布会上第一次对比华为高通等对手的底气。

还有一点是它的CPU上还新增两个机器学习加速器，能以最高达过去6倍的速度执行矩阵运算，让CPU每秒可做超过1万亿次运算。

▲新增两个机器学习加速器

这些放在一起，苹果才会说，A13 Bionic+iOS 13构成了智能手机最好的机器学习平台。

A13负责的远远不仅是游戏流畅这些事，在这次iPhone 11 Pro提升最明显的拍照方面，A13依旧扮演了指挥者的角色。

或者说，这次iPhone 11 Pro拍照的全面提升，有一半是A13芯片的功劳。

在谈这话题之前，先说说拍照硬件和功能变化：

1）iPhone 11 Pro系列的三颗镜头均为1200万像素，分别是超广角（f/2.4光圈和120°视角）、广角（f/1.8）及长焦（f/2.0）镜头呈等边三角形排列。

2）因为超广角镜头的加入，拍照界面有了“0.5”这选项，打开即为超广角，之后以此切换到广角机长焦，滑动则是渐进变焦；

3）快门键长按进入小视频模式，以前的长按连拍则变成了左滑，右滑则是长时间拍视频。

4）iPhone使用多年的左右滑动切换拍照模式方式也有了改动，屏幕上滑会出现一个二级菜单，此前的闪光灯/照片比例/实况照片（Live Photos）/定时/色彩模式等被放在了这里，另外还有新增的夜拍选项。

▲拍照界面变化示意

重点提升是拍照

去年iPhone XS系列上让人印象深刻的智能HDR今年升级了，它能识别照片中的人物，并能将其与照片中的其他部分分别进行处理，在大光照比下，照片里人类的脸上高光和阴影能共存，肤色也能自然，同时背景中光线也能保留的比较漂亮。

▲更新iOS 13系统后，新增高调单色光效果（最后一图）

夜拍是iPhone 11系列新增的功能，需要重点说说。它是今年新iPhone拍照体验的最明显改变。

新iPhone上夜拍定位相当于安卓手机的“超级夜景”，这功能在安卓机上已经出现了多年，之前的iPhone当然也能在夜里拍照，但iPhone第一次把夜拍功能单独拿出来，不单只是因为拍得更好。更主要的，是因为这个夜拍与安卓手机最大不同点，它是自动的。

安卓手机跟iPhone 11 Pro系列上功能相近的“超级夜景”，都需要手动开启。用户需要夜拍的时候，手动选择，手机进入这个模式，可以让机器设定好合适的ISO参数和快门速度，之后按快门，等几秒多张合成，运算输出一张夜景。这系列动作背后当然有人工智能的介入，帮助用户拍出一张好夜景，但总体来说，都是需要先手动进入“夜拍”模式的。

▲逻辑大体相同，但关键在第一步不一样

而iPhone 11系列的夜拍，是机器先通过环境光线判断，自动进入夜拍模式（下图黄色）。并且机身传感器来判断现在是一个人类端着手机还是放在三脚架上，之后给出不同的曝光时间（黄色部分显示秒数）。

▲夜拍自动启动，出现左侧黄色标识

一般如果是手拿相机，通常预设到3秒；如果iPhone放在三脚架上，感知不到抖动，夜拍模式会自动延长时间到10-15秒，最长可以到30秒。

这一切只是拍照界面左侧瞬间弹出的一个小小图标，但背后是A13调用的多个传感器一起作用，计算出合适时间，之后镜头拍出多张图片，合成出一张图。

最终反应在拍照作品上，目标就是让手持夜景出片不糊，并且看起来像是在夜里拍的。

苹果的逻辑和做法并不新奇，但他们用A13+三镜头重塑了夜拍功能，也同时重塑了夜拍效果。

从诺基亚1020开始，手机厂商们均以能拍到夜间看不到的东西为荣，到三星等厂商发扬光大，“夜视仪”成了三星手机的骄傲。

但苹果认为，把夜晚拍成白天是一种技术上的胜利，但不是正常的审美。虽然iPhone 11 Pro系列也能当夜视仪用，但出片的思路还是夜拍的照片该有夜晚的样子和氛围。

在这点上，我们拿出几张iPhone 11 Pro Max及目前旗舰级别安卓手机的照片作为对比。就能看出区别。

▲安卓手机的超级夜景普遍会让照片更亮，尤其天空部分

▲iPhone 11 Pro系列的夜景模式。其实也提升了亮度，但更忠实于夜晚

▲iPhone 11 Pro系列的夜景样片（手持模式）

▲iPhone 11 Pro系列的夜景样片（手持模式）

夜拍讲完，再回来谈谈苹果为什么这次要用三镜头，以及A13还为拍照做了什么。

很多人觉得苹果这次又挤牙膏，毕竟三镜头手机很常见，安卓阵营五镜头都有了，但苹果的厉害之处在于，他们调教的三颗镜头状态能几乎一直保持一致。

▲给手机加上三镜头不难，难得是三颗镜头调教到一致

反观安卓手机三颗镜头永远是各自为政。AWB（自动白平衡）似乎永远没办法一致：长焦一种色调，广角一种色调，再切回超广角又是一种色调的状况几乎是安卓手机通病。这其实是业内难点，即使三套感光元件都一致，也采用了相同的色彩系统，不同摄像头模块的色彩和灵敏度还是难以一致。

所以三颗镜头能调教到几乎一致，本身就是技术水准的体现。也正是这样，才能起到1+1+1>3作用。

▲阳光充足的环境下样张

▲广角镜头

▲超广角镜头

在很多情况下，iPhone 11 Pro系列的三颗镜头是同时开启状态，它们统一归A13调用，所以你能看到从13到26，再到52毫米三个焦距切换时候中间没有太明显的“跳一下”，广角与超广角镜头拼接处看不到特别明显的拼接或颜色差异。

▲右侧圆弧内滑动变焦，就是不断在三颗镜头间切换融合画面的结果

同时由于A13的加入，让三镜头以及各种传感器之间的紧密合作，才会产生更多玩法：

1）实况照片多了自动档，而在iPhone 11 Pro之前，实况只有打开/关闭两种模式。

2）设置-相机，多个“构图”，允许超取景框拍摄照片和视频，在这个模式下拍出来的照片会比实际取景框里宽一点，目的是为了后期方便（我们俗称它是“后悔药”模式）。超取景照片只能是苹果专属的HEIF/HEVC格式，并且30天内没裁切过，它会自动删除节省机身空间。

3）前置镜头从XS系列的700万像素升级到1200万像素，自拍时候毛孔清晰可见（不像以前那样模糊仿佛带点美颜效果），并且能拍4K视频了，还加了个慢拍模式。

4）DeepFusion，一个发布会上讲到但要之后才上线的“期货”功能。可以简单理解为一种复杂的多画面拼接。用户按下快门前手机就先拍下8张照片，再加上按下快门后的一张长曝光照片。让A13去进行像素级的融合，最后产出的是一张细节丰富的照片。这貌似是一种高级的多画面合成技术，但目前尚未上线，也不确定是不是11 Pro系列专享。

夜拍的提升，还体现在视频方面

除了静态照片，这次的iPhone夜拍视频也是一个亮点。苹果同样强调的是质感。

之前夜拍视频为什么没有质感？在光线较暗或者大逆光环境下，手机拍视频主要问题是宽容度低。

如果是静态的照片，处理器会参与运算提升画质，而动态的视频，按单个千万像素摄像头计算，每帧有千万个点数据，每个点的颜色值要花3字节表示，就是30MB。即便按最低每秒24帧的画面算，一秒就是720MB数据。手机芯片处理这些数据会很吃力，这也是为什么很多手机一拍视频就发烫的原因。

这就再次提到了iPhone 11 Pro系列的A13芯片，它的计算能力上去了，给视频“后期”的能力也就提升了，所以要它用这种办法能扩展的视频动态范围。加上新iPhone镜头的防抖能力，视频才谈得上质感。

▲苹果官网展示了一段夜拍视频，画质仿佛是专业机器拍的

发布会上，为了说明iPhone 11 Pro视频能力的强大，演示了一个用第三方应用Filmic能调用后三前一共计四颗1200万像素镜头同时拍摄，并且可以任选四颗预览画面，两颗同时拍摄。这其实炫耀的也是A13的数据处理能力。

发布会上这一幕让很多人震惊，没人想过一个手机能前后四镜头同时取景，还能任选两个录制，这背后是强大运算力做基础

说了这么多，总结一下：

无论是去年就有的智能HDR，还是今年的夜拍或DeepFusion，都能看出手机厂商们越来越多地让计算芯片去参与拍照，苹果、安卓厂商均是如此。每张手机照片背后，都有强大的计算力参与制造过程，这两年加上人工智能后，芯片参与程度更深了。

当然，手机芯片参与并不意味着人类只是一个按快门的角色。手机厂商们决定着机器介入的多少，甚至他们的审美也在影响着结果。苹果貌似并不认同多数安卓手机厂商的审美，比如把黑夜拍成白天，或为了悦目把蓝天颜色调得过于浓郁。这些不完全是技术问题。虽然，他们都离不开技术的支持。

一方面，苹果大胆地让机器介入，目的是让一般用户都能拍得更好，但同时又谨慎地控制着这种介入，让专业人士也能用iPhone拍出专业作品。

苹果的做法和逻辑并不特殊，多张照片合成的方式几乎所有厂商都在用。苹果做的只是比其他厂商再细节一点，比如三颗一致性的镜头，然后靠A13碾压性的运算力优化结果。

整个过程中既有人又有机器。机器那部分不断变得更强更有力，但决定性因素和创造者又永远是人类。并且苹果的“机器”那部分还有“软硬一体”这个传统优势，这点曾经体现在历代iPhone上。

这几乎是苹果所有产品的思路，所以你能看到Apple Music由人类编辑歌单，Apple News由人类为几千万人挑选新闻⋯⋯ 所有这些，都是如下这张图片的一次次验证：

▲“人文与科技的十字路口”

最后说两句购买建议

相比上代，这次的提升重点是在影像方面，所以如果现在你用的就是iPhone XS系列，决定换不换机器的一个重要因素就是看自己是否真的需要更强的拍照和视频。如果答案是确定的，今年的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max都是不错的选择，两者的区别只是尺寸的区别。

中国用户换新的另一个原因可能是双卡。今年，中国行货版三款机器都是双卡双待。这点导致很多人会重新考虑5.8英寸的iPhone 11 Pro。对比iPhone 11 Pro Max，5.8寸的手机便于携带，价格也稍微低一点。

对老款iPhone的用户，今年苹果貌似非常推荐他们去换购；以旧换新也给了足够高的力度，甚至把以旧换新按钮都放在了购买按钮上方。去年的XS Max最高能折扣5160元，这也是目前为止苹果给出的最大换购力度。今年的产品，iPhone 8或之前的用户都值得更新，除了Face ID和A13，更重要的还是有拍照这个用户能明确感知提升。

▲官方引导用户换购，按钮放在了价格上面

至于本次发布会上另一款产品，重回5000元价位档的iPhone 11，那是苹果纠正去年失误的一步关键，关于它的故事，可以看新浪数码对iPhone 11的体验文。

对比iPhone 11 Pro Max，今年的iPhone 11其实更能代表苹果的决心