苹果iPhone 11 Pro Max午夜绿图赏：三摄抢眼，质感十足

iPhone 11 Pro Max最大的变化在后背，方形镜头模组+全新午夜绿配色，辨识度很高。

镜头模组部分为镜面玻璃，一体性很强但略有凸起。

重量方面，iPhone 11 Pro Max达到了226g，带上手机壳稳稳超过250g。但实际手机面积均摊了的重量，拿在手里并不觉得坠手。

这次iPhone 11以及iPhone 11 Pro系列前后玻璃都采用双离子交换工艺，玻璃的耐刮性更强，抗摔性更好。

iPhone 11 Pro Max正面虽然外观没变，但其实屏幕是有提升的。iPhone 11 Pro系列都系列采用Super Retina XDR display。

iPhone 11 Pro Max的分辨率依旧为2688 x 1242，但屏幕的对比度提升到了2000000:1，在室外屏幕亮度最高能到800nit，当观看HDR内容时，屏幕会把相关像素亮度提升到1200nit。

iPhone 11 Pro系列依旧采用不锈钢中框，和手机的配色搭配的很好。

iPhone 11 Pro及11 Pro Max均使用了一颗等效13mm的超广角、一颗等效26mm的广角以及一颗等效52mm的长焦镜头，实现了四倍光学变焦的效果。

相比上一代iPhone，iPhone 11 Pro Max三颗镜头都有了升级。主摄100% 对焦区域覆盖，照片边缘对焦速度更快更准。长焦镜头光圈提升至f2.0，进光量更大。新增的超广角镜头视角120度，等效焦距13mm，可能是目前市面上视角最广的超广角镜头。

视频方面，iPhone 11 Pro Max四颗摄像头每一颗都支持4K60fps拍摄，在拍摄的过程中，三摄之间可以流畅切换。

性能方面，iPhone 11 Pro Max搭载A13 Bionic处理器，继承了iPhone一贯的“性能怪兽”的称号。GeekBench跑分单核1335，多核3518。

这次iPhone 11 Pro Max配备了一块3500mAh电池，并且标配了18W的快充。半小时可从0充到51%。

续航方面，经过续航测试，半小时和平精英掉电9%，半小时在线1080P视频掉电1%，半小时4K60fps视频拍摄掉电11%。

其实在iPhone 11 Pro Max上，方方面面的改进都为它出色的视频拍摄能力提供了加持。出色的防水防摔能力，解锁了更多的拍摄场景，表现极为出色的屏幕，所见即所得，大容量的电池，提供了持久的保障。

今年的iPhone 11 Pro系列带来了极致的影像系统，并且手机的方方面面都为这套系统提供了充分的支持。作为苹果最重要的产品，这套影像系统也让它高达万元的售价显得物有所值。