iPhone 11 Pro Max深度体验：三摄之外，还多出了什么？

iPad Pro、iMac Pro、Mac Pro，都是行业顶级的生产力工具。

今年九月，iPhone也终于迎来了自己的Pro版本。强大的影像系统、更好的屏幕、更强的芯片以及更长的续航，都在宣告着今年的iPhone 11 Pro系列已经跨入了生产力工具的行列。

今年我们在第一时间拿到了这台iPhone 11 Pro Max，经过一段时间的使用，今天我们就来看一下，这款iPhone 11 Pro Max到底是不是一部合格的生产力工具。

外观：背后三摄抢眼

iPhone 11 Pro Max最大的变化还是在后背，方形镜头模组+全新午夜绿配色，但不是方形的就是浴霸，也可能是赵石（手动狗头）。

手机后背由整块玻璃打造，机身为磨砂质感，镜头模组部分为镜面玻璃，一体性很强但略有凸起。相比于各种抢眼的渐变色，午夜绿低调且有质感，拿在手里很像一件工艺品，目测它应该是今年最抢手的配色。

从官网以及现场回传的的各种图片来看，金色显得不那么大气，今年可能不会太抢手。从首日的预订情况来看，好像确实是这样，在已经预售开始三天后，金色iPhone还能预约到门店取货。

这次iPhone 11以及iPhone 11 Pro系列前后玻璃都采用双离子交换工艺，其原理是通过浸泡使钠离子和钾离子进行交换，在表面形成强化层，从而让玻璃的耐刮性更强，抗摔性更好。最早在iPhone 6S的屏幕上就使用了该技术，这次苹果将它用到了手机后背上。从iPhone 11的宣传片里大概能看出来苹果的意思，就是你别带套，可劲造，手机没毛病。

另外，由于一体性玻璃后盖，iPhone 11 Pro系列的防水性能得到提升，从原来的两米提升到四米水深。

重量方面，iPhone 11 Pro Max达到了226g，带上手机壳稳稳超过250g。但它实际给我的感觉却没有想象中那么沉，面积均摊了手机的重量，所以拿在手里并不觉得坠手，但是揣在兜里确实坠得裤子直往下掉。

iPhone 11 Pro Max正面虽然外观没变，但其实屏幕是有提升的。iPhone 11 Pro系列都系列采用Super Retina XDR display，其中iPhone 11 Pro Max的分辨率依旧为2688 x 1242，但屏幕的对比度提升到了2000000:1。在室外屏幕亮度最高能到800nit，当观看HDR内容时，屏幕会把相关像素亮度提升到1200nit，从而提高视觉效果。我们这里找来一段HDR10的视频，可以看到iPhone 11 Pro Max和iPhone X之间的差别。不过说实话，二者好像很难用肉眼看出太大的区别，可能是因为iPhone的屏幕一直都很好吧。

iPhone 11 Pro系列此次也取消了3D Touch改用Haptic Touch，我想这多半是出于实用性的考虑，毕竟3D Touch除了游戏外很难有什么太实用的操作。经过iPhone XR的尝试后，这次终于在iPhone 11系列上彻底去掉了这个功能，也宣告着这项技术寿终正寝。

不过这也少了一个维度的交互，在玩一些射击类的游戏可能就没有了“物理外挂”。但这样也带来了一些好处，去掉了3D Touch使屏幕模组变薄，给电池留出了更大的空间，带来了更长的续航。

性能：地表最强

地表最强A13 Bionic，继承了iPhone一贯的“性能怪兽”的称号，采用7nm EUV工艺，高性能低功耗，85亿晶体管；CPU 部分2个性能核心和4个能效核心，性能提升20%同时，功耗降低30%；GPU部分4核心架构，性能提升20%，功效降低40%，8核心神经网络引擎「NPU」，性能提升20%，功耗下降15%。

GeekBench跑分单核1335，多核3518。这个性能对于目前主流的游戏来说，特效全开流程运行没有任何压力。

其实A13 Bionic强大算力对于手机的提升是全方位的，游戏只是其中一面。在iPhone 11 Pro系列上，最能够体现A13“变态”算力的就是影像系统。

影像系统三摄完美协同工作、新一代Smart HDR、夜间模式、新的人像光效、还有未来的Deep Fusion等等相机功能，都需要A13 Bionic来实现。

影像系统：不止多一颗摄像头

iPhone 11 Pro Max的广角、超广角以及长焦镜头构成整个影像系统，他们可以看作是三台相机，独立工作但又相互影响。

注意这里我用了系统，而不是以往的相机拍照，这也是苹果第一次提出这个名词。

这套影像系统也是iPhone 11 Pro系列上升级最大的地方，以下将分为拍照和录像两个部分来讲。

拍照：终于集齐焦段全家桶

iPhone 11 Pro及11 Pro Max均使用了一颗等效13mm的超广角、一颗等效26mm的广角以及一颗等效52mm的长焦镜头，实现了四倍光学变焦的效果。这里苹果用了一个文字游戏，起点不同变焦倍数计算的也不同，你也可以说它是两倍变焦。

相比上一代iPhone，iPhone 11 Pro Max三颗镜头都有了升级。主摄100% 对焦区域覆盖，照片边缘对焦速度更快更准。长焦镜头光圈提升至f2.0，进光量更大。新增的超广角镜头视角120度，等效焦距13mm，可能是目前市面上视角最广的超广角镜头（也可能是画质最好的）。

我们先来看一组样张，这里我们找来最新发布的安卓旗舰vivo NEX 3来作为对比。首先我们先来看超广角。

iPhone超广角镜头视角为120度，所以取景范围会更大一点。二者对于超广角的畸变控制都非常好，照片在各方面表现都很不错，放大以后画面的细节也都还在，边缘也没有明显的涂抹痕迹。但二者的白平衡略有不同，iPhone的画面更接近于真实，NEX 3第一眼看上去更讨喜。

二者的主摄真的没什么可以挑剔的了，各方面表现都很出色。NEX 3依旧在在观感上更加讨喜，不过iPhone一直追求的都是真实感，这也不意外。

长焦镜头方面，双方表现依旧非常稳定。但iPhone 11 Pro Max的画面对比度更低，饱和度也比较低，依旧是那个真实性的问题。我个人更喜欢iPhone的风格，这样也有比较大的再创作空间。

这组我只是单纯的想看一下两部手机对于太阳的处理，iPhone的这道光芒果然没让我失望。

这两组都是超广角-广角-长焦三连拍，其实可以发现，iPhone的三颗镜头无论是在曝光、白平衡以及色彩表现上都出奇的一致，就像是一颗镜头拍出来的。

做到这一点有多难？来看看NEX 3拍的就知道了，三张照片的色温不同，颜色也有差别。不过目测在未来数个月内，安卓手机会努力实现这个功能的。

至于人像模式，iPhone 11 Pro Max可以使用长焦镜头来拍摄，表现依旧出色，背景虚化自然，人物面部也有提亮和优化，整体观感非常好。

二者对比，iPhone依旧贯彻真实至上的原则，vivo则加了磨皮美白，就是多少有些处理过度，面部已经朦胧了。

但抛开磨皮美颜这些单纯看照片的处理，二者的表现都还不错，浅景深虚化自然，人物边缘处理的也还不错。

iPhone这次还新增了高调单色光效果，可以在照片编辑中后期加入。当然这些都得益于A13 Bionic的强大算力。

你也可以用超广角来拍摄人像，iPhone对于画面的处理更好，vivo虽然高光部分压了下来，但画面边缘已经出现了明显的紫边，人物面部多少也受到了影响。

夜间样张这里都是直出，没有使用夜间模式。从样张来看，二者的表现非常不错，画面很干净几乎看不出噪点，对于曝光的控制也非常好，而且照片的动态范围很高，橱窗和门内的东西也能看的清清楚楚。

不得不说，在超广角下，虽然二者的整体观感都很好，但NEX 3在暗部噪点的控制以及高光压制上是要好于iPhone的。

在光源比较复杂的环境下，iPhone就出现劣势了，对于高光的压制明显不足，一些灯牌几乎都曝掉看不清了。

至于夜间人像，找一块霓虹灯牌，打开人像模式，新一代Smart HDR让你也可以一键拍出苹果式的人像样张。

这次iPhone 11全系列还加入了夜间模式，当环境亮度低于10流明会自动开启，且在光线充足的情况下无法手动开启，我们来看样张。

可以看到，即使不用夜间模式，iPhone 11 Pro Max拍出来的照片也要比iPhone XS更亮，在开启后，成片的画面被进一步提亮，并且噪点更少、锐度更高、色彩也更丰富。

从样张可以看出，在暗光环境下，iPhone 11 Pro Max与NEX3的超级夜景相比，iPhone的表现更好，主要体现在照片的解析力、纯净度以及曝光控制上。

夜景也可以用来拍人像，可以看到在保证人脸亮度的情况下，周围的环境也有优化。这都得益于A13 Bionic的强大算力，能够识别人脸的各个部位和环境并进行分区调整。相比之下，NEX 3拍出来的照片涂抹感就比较重了，各方面都差点意思。

经过一系列的拍摄，我发现iPhone 11 Pro Max的夜间模式并不是单纯的长曝光。

其实当开启夜景模式后，相机会实时显示“成片”效果，并会推荐拍摄时长，当然你也可以手动拉到手持的最长时间。但无论拍了几秒，最终成片都一样。

我们再看个例子，当手机被固定不动时，系统将自动检测并进入到脚架模式，拍摄时长最长会被延长到30秒，这个根据环境的亮度来决定。经过测试，在脚架模式下最长拍摄时间和自动拍摄时间成片效果依然是一样的。

我尝试进行光绘，但最终的成片和想象中的并不太一样。传统长曝光光绘的结果应该是我画的所有轨迹都在画面上。但通过iPhone夜间模式得到的照片是轨迹的大部分都在，部分有残缺。

这样其实就很明白了，iPhone的夜间模式是在拍摄期间，拍摄无数张不同曝光的照片最终进行合成，无论你拍摄多长时间，手机在最后都会给你一张处理好的照片，让你直接就能拿去用。至于光绘图案，应该也是通过算法进行扣图拼接实现的。

虽然不是长曝光，但我还是好奇，拿它对着天空拍了几张。二十秒之后，我得到了一张非常干净的星空照片，星星清晰可见。如果没有光污染，iPhone拍银河真的不是梦。

至于夜景模式会不会下放到前几代机型？苹果给出的答案是不会，原因是处理器算力不足，会影响整体的使用体验。

前置方面，iPhone 11 Pro Max使用了一颗1200万像素超广角镜头，成像依旧非常真实。但这颗镜头支持4K60fps拍摄，以及120fps慢动作拍摄，为手机增添了更多的玩法。这里有个知识点，当你把手机横过来时，前置镜头会自动切换到超广角模式。

最后，在相机的拍摄界面上，iPhone 11系列还有一些小细节。

当你在拍摄时，相机取景框外部也会显示内容，这部分画面来自超广角镜头，此功能叫超取景框拍摄。当你按下快门时，超广角镜头也会拍摄一张照片，你可以在照片编辑功能中将照片的景别扩大，照片是由主摄+超广角拼接而成，景别要小于超广角。该功能由系统自动识别触发。

这也从侧面证实了，当相机系统运行时 ，三颗镜头是在同时工作，并且在实时相互修正。当你按下快门时，这一系列操作都在瞬间完成。

另外，在拍照模式下，三颗摄像头的切换非常顺滑，几乎没有卡顿，只有在广角和超广角切换时会有一点点画面质量的下降。

相机还新增了快拍功能，短按拍照，长按右划录像，左划连拍，可以快速进去多种模式拍摄，非常方便。

录像：目测依旧没有对手

但由于文章形式限制，录像相关内容请大家观看视频。

我们用iPhone 11 Pro Max拍了几小段样片。

样片由纯手持拍摄，4K60fps，可以看到iPhone 11 Pro Max的画质表现很出色，而且视频宽容度很高，我认为它在光线充足的情况下，甚至可以达到一些相机的水准。

iPhone 11 Pro系列的广角和长焦采用OIS光学防抖，前置采用电子防抖，从体验来看，防抖的效果非常好，纯手持步行拍摄几乎看不出任何抖动。

画质方面，iPhone 11 Pro Max四颗摄像头每一颗都支持4K60fps拍摄，在拍摄的过程中，三摄之间切换流畅，但由于镜头位置不同，切换时多少还是有点视差，但能做到现在的体验已经非常不错了。

我猜测三颗摄像头在摄像时也是在同时工作，因此当切换时可随时调用其他镜头，从而实现不同焦段流畅切换的效果。

在超广角模式下，画面的质量略有下降而且没有防抖，在光线一般的环境下暗部噪点比较明显，但在光线充足的情况下，表现也是非常不错的。

另外通过第三方软件，iPhone 11 Pro Max支持四颗摄像头同时预览，两个摄像头同时记录和画面，并且画质最高都能够达到4K60fps，目前软件还没更新，这项功能暂时还没办法进行测试。

可以理解为每个镜头每秒钟会拍摄60张照片，两颗总共是120张。同时这120张照片要进行统一的处理达到观感相同，并且不能有延时，这对处理器的性能以及内存的读写速度都有着非常高的要求。目前应该有且只有A13能够完成这项任务。

其实在iPhone 11 Pro Max上，方方面面的改进都为它出色的视频拍摄能力提供了加持。出色的防水防摔能力，解锁了更多的拍摄场景，表现极为出色的屏幕，所见即所得，大容量的电池，提供了持久的保障。相信在未来一段时间，会有无数的“由iPhone拍摄”涌现。

但实际上，能够有如此出色的影像系统，iPhone 11 Pro系列真不是纯靠镜头模组。还是那句老话，得益于A13 Bionic变态般的算力。

续航：提升明显

iPhone 的续航一直都是套娃般的存在，一代比一代多，这次iPhone 11 Pro Max配备了一块3500mAh电池，并且标配了18W的快充。从0开始，30分钟充到51%，107分钟完全充满。比之前的五福一安快到不知哪里去了。详细的充电曲线如图所示。

续航方面，经过续航测试，半小时和平精英掉电9%，半小时在线1080P视频掉电1%，半小时4K60fps视频拍摄掉电11%，在拍摄过后，手机的温度如图所示，最高温度为39度，可以说iPhone 11 Pro Max的散热控制得非常好了。

总结：万元售价物有所值

从今年iPhone的命名可以看出来，“两极分化”是苹果产品线今后的方向，纯数字面向普通消费者，Pro系列专注于生产力。

例如iPad与iPad Pro、MacBook Air与MacBook Pro，花更多的钱就能买到更极致的体验。

今年的iPhone 11 Pro系列就带来了极致的影像系统，并且手机的方方面面都为这套系统提供了充分的支持。作为苹果最重要的产品，这套影像系统也让它高达万元的售价显得物有所值。

其实我们从发布的样片可以看得出来，苹果是有意在展示iPhone 11 Pro系列在专业电影制作中的能力，我相信光这条片子就能打动很多电影从业者去入手这部iPhone。

对于有专业需求的人来说，比如vloger、影视从业者、爱好者等等，iPhone 11 Pro系列一定是你最好的选择，没有之一。谁不想要一台随时随地都在身边的高性能相机呢？

对于普通消费者来说，你可能没有那么专业的需求，只是偶尔记录一下生活，那iPhone 11可能更适合你，几乎拥有iPhone 11 Pro相同的体验，价格也相对合适。

但其实对于所有人来说，手机拍照其实已经融入到我们的生活当中了，无论用什么工具，随时随地记录生活还是有必要的，当以后再回看这些生活碎片，还是蛮有意义的一件事。

就像苹果所说的，give people wonderful tools，they will do woderful things。所以不管你用的是什么设备，赶快去记录和创造美好的事物吧～