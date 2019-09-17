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苹果iPhone 11紫色版图赏：刘海全面屏依旧，后置双摄颜色更时尚

2019-9-17 18:33:17来源：凤凰科技作者：凰家评测责编：骑士评论：

苹果已经发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。

全新iPhone 11的整体造型沿袭自iPhone XR。

正面依旧采用刘海全面屏，屏幕尺寸6.1英寸，材质为LCD。

刘海依旧承担着Face ID功能，内置面部识别传感器。

该机边框、下巴的宽度与iPhone XR相同。

iPhone 11前后玻璃采用了双离子交换工艺，坚固程度进一步提升。

抗水性能从IP67提升至了IP68级别。

机身高度150.9毫米，宽度75.7毫米，厚度8.3毫米，重量194克。

iPhone 11提供黑色、绿色、黄色、紫色、红色、白色可选。

相比iPhone XR机身的颜色饱和度更低，看起来更加时尚。

后置镜头模组采用双摄设计，增加了一颗超广角镜头。

闪光灯、镜头模组被统一放置在一个圆角矩形区域。

摄像头区域一体成型于背板玻璃，中间没有缝隙。

iPhone 11上苹果的LOGO被居中放置，相比iPhone XR更加靠下。

背后的iPhone LOGO则被直接取消，背部看起来更加整洁。

新iPhone在处理器上升级为A13仿生芯片。

后置双摄广角端采用一颗F1.8光圈，1200万像素摄像头；超广角端采用F2.4光圈，1200万像素镜头。

双摄边上的原彩闪光灯也进行了升级，亮度相比原来提升了36%。

机身内置iOS 13，增加暗黑模式以及Haptic Touch功能。

充电方面随机附赠的依旧是5V1A充电头，但支持18W快充，需另行购买。

该机售价64GB 5499元，128GB 5999元，256GB 6799元，将于9月20日正式发售。

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关键词：iPhone 11苹果

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