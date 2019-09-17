苹果iPhone 11预售数据多数分析师看好，也有人特别悲观

9月17日消息，据国外媒体报道，苹果开放iPhone 11系列智能手机的预售后，引发了华尔街分析师的强烈关注。但关于预售数据的分析并不统一，堪称有喜有忧。

上周五苹果开放了iPhone 11系列智能手机的预售。现在华尔街分析师们正试图通过分析预售量来衡量消费者对苹果新款手机的早期需求，这也是事关苹果未来财务业绩和股票表现的关键指标。

就像往常一样，他们的结论并不一致。

苹果并没有透露预售数据。今年早些时候，苹果停止在季度财报中公布iPhone销量，让此前一直低迷的业务也蒙上了一层神秘色彩。

当然，苹果希望将于9月20日发货的iPhone 11系列智能手机能够扭转之前的销售趋势。投资者的期望也是如此。

积极预测

在周日发布的一份研究报告中，香港天风国际证券分析师郭明錤指出，iPhone 11的预售量“好于预期”，这也提高了他对苹果手机全球出货量的预测。郭明錤预计，苹果今年iPhone 11系列智能手机的销量将达到7000万至7500万部，高于此前预计的6500万至7000万部。

郭明錤的分析是基于苹果自己网站上的iPhone 11预售订单量，以及苹果向订购新iPhone 11客户提供的发货日期。

郭明錤的数据不包括AT&T、Verizon等无线运营商的订单。他说，这些公司的预售数据无法完全反映苹果的总体消费者需求。

郭明錤写道:“苹果官网更能反映消费者的实际需求，因为苹果官网渠道占iPhone总出货量的30%到40%。”

郭明錤特别指出，苹果起价999美元的iPhone 11 Pro需求强劲。他将此归因于苹果的“以旧换新”计划和“iPhone年年焕新”计划。“以旧换新”计划向消费者提供旧手机折价回收，帮助他们部分抵扣新设备的成本。而“iPhone年年焕新”计划则能够让消费者通过24个月分期付款购买新款iPhone。

与此同时，韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)也表示，市场对苹果新款iphone的需求强劲。他说iPhone 11的起售价为699美元，比之前的iPhone XR发售时的价格还便宜50美元，这使得iPhone 11对消费者更具吸引力。

艾夫斯告诉投资者:“IPhone 11的预售看起来不错。”和郭明錤一样，艾夫斯认为苹果今年将售出7500万部iPhone 11。

并不看好

但一些苹果分析师对iPhone 11的需求持更为悲观的看法。罗森布拉特证券公司分析师张军（音译，Jun Zhang）表示，与去年的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR相比，iPhone 11系列智能手机在美国和中国市场的预售量最多下降了20%。

他说，iPhone 11的预售量比iPhone XR低15%。张军补充说，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的预售量要比iPhone XS和iPhone XS Max下降20%。

张军并没有透露苹果公司2019年将售出多少部iPhone 11系列手机，但他估计到9月底，苹果公司将售出1850万部iPhone 11系列手机。截至2018年9月苹果共售出1490万部iPhone XS和iPhone XS Max，而到2018年10月售出1000万部iPhone XR。

只有苹果知道答案

只有苹果公司清楚地知道新款iPhone的预售情况。那么我们应该相信谁的结论呢？

郭明錤在他的研究报告中指出，“将2019年首个周末的预售量与2018年进行比较是没有意义的。”因为iPhone 11的三款手机是同时发布的，而去年同期有两款新手机同时发布，一个月后又发布了第三款。

分析师对苹果股票的走势也持不同意见。当地时间周一苹果股票上涨0.5%至219.90美元。

艾夫斯对苹果股票的评级为“跑赢大盘”，12个月的目标价为245美元。

与此同时，本周一张军重申了对苹果股票的“卖出”评级。他对苹果股票的12个月目标价为150美元，远低于目前的价格。

总的来说，跟踪苹果的32位分析师对苹果股票的平均目标价为223.93美元，这表明目前未来苹果股票较目前仍有适度的上涨空间。