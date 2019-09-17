苹果140亿美元上诉案开庭：称欧盟滥用职权，违背常识

北京时间9月17日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司今日在法庭上表示，欧盟委员会要求该公司向爱尔兰上缴130亿欧元（约合140亿美元）税款的决定违反了事实和常识。

欧盟委员会2016年8月裁定，苹果在爱尔兰非法逃税130亿欧元，苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。对于该裁决，爱尔兰政府和苹果均表示不满，认为苹果享受的税收优惠待遇符合爱尔兰和欧盟的法律规定。为此，爱尔兰政府和苹果随后提起上诉。

本周二和周三，欧盟中级法院“综合法院”（General Court）开庭审理此案，苹果CFO卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）率领一个强大的6人团队出席了庭审。

苹果在法庭上称，欧盟委员会的决定无视事实和常识，利用其权力打击成员国的优惠政策，改变了成员国的法律，实际上是试图改变国际税收体系，在此过程中为企业带来了法律不确定性。

苹果律师丹尼尔·比尔德（Daniel Beard）在法庭上表示：“欧盟委员会认为，苹果在美国以外所有地区获得的销售利润基本上都必须归功于爱尔兰的两家分支机构。”

但事实上，iPhone、iPad、App Store，苹果其他产品和服务，以及关键知识产权，都是在美国研发的，而不是爱尔兰。这一事实表明，欧盟委员会的裁决存在缺陷。

比尔德说：“苹果在爱尔兰的两个分支机构的业务，并不涉及创造、开发或管理这些知识产权，它们在爱尔兰的活动根本不可能创造出苹果在美国以外的几乎所有利润。基于该事实，欧盟的裁决违背了现实和常识。”

而爱尔兰政府表示，它一直受到完全不合理的指责，主要是因为爱尔兰和美国税收制度不同所导致。爱尔兰政府律师保罗·加拉格尔（Paul Gallagher）在法庭上称：“欧盟委员会的裁决存在根本性的缺陷。”

在等待上诉案期间，苹果已于去年9月补缴了全部130亿欧元的税款。但爱尔兰政府不会动用这笔资金，而是要等待综合法院的裁定结果。