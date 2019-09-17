中国移动开启IPv6改造工程第一批集采：华为、中兴、新华三等厂商在列

昨日，中国移动发布2019年资源池IPv6改造工程第一批单一来源谈判部分采购公告。

公告显示，本次采购内容包括：华为、中兴、新华三的SDN系统升级扩容；华为部分交换机和路由器的升级改造；呼哈资源池硬件集成服务；信息港IPv6改造系统集成服务。

项目共划分为7个标包，具体采购内容及标包划分见下表：

此次为中国移动IPv6改造工程的第一批采购，采购内容主要为网络基础设施相关的软硬件设备升级扩容。涉及的主要设备厂商华为、中兴和新华三均在列。

据了解，中国移动于2018年开展全网IPv6升级改造。截止2018年，中国移动已经完成全部骨干网改造及LTE网络改造，并且开启了IPv6承载功能，用户方面覆盖6.7亿用户，为3.5亿移动终端用户分配IPv6地址，固网覆盖1.36亿用户，完成了一级DNS和各省二级DNS双栈改造工作。

根据工信部要求，2019年的重点任务包括：网络基础设施IPv6能力就绪、应用基础设施提升IPv6业务承载能力、终端设备增强IPv6支持能力、网站及互联网应用生态加快向IPv6升级、IPv6网络及服务性能持续提升、IPv6网络安全保障进一步加强等六项。

2019年末主要目标包括：获得IPv6地址的LTE终端比例达到90%，获得IPv6地址的固定宽带终端比例达到40%；LTE网络IPv6活跃连接数达到8亿；完成全部13个互联网骨干直联点IPv6改造。

根据这个升级改造进度，中国移动应该很快进行进一步的升级扩容采购。