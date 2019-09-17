Steam官方标题党：商店里“所有东西”打2折

IT之家9月17日消息 Steam今天早些时候在推特宣布，商店里“所有东西”打2折，惊呆众人。

原来，Steam官方所说的“所有东西”是一款游戏的名字。Steam在评论区解释道，“是《万物（Everything）》优惠，大家不要想歪了”。据悉，《万物》是Steam“四大名著”之一《山》的开发者David OReilly的作品，在本作中玩家可以扮演任何东西，比如动物，物体，湖泊等等。

官方这波“标题党”吓到不少网友，被骗的人纷纷在推文下面刷表情：