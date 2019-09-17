刘作虎公布一加7T官方渲染图：后置三摄，圆形布局

IT之家9月17日消息 一加科技CEO、一加手机创始人刘作虎今晚在微博公布了即将发布的一加7T的官方渲染图，称该机采用全新的设计和第四代AG玻璃工艺。

渲染图只展示了手机的背面，图片显示该机后置三摄，摄像头和闪光灯位于一个圆形的模块中，整个模块凸起于机身。

另外，刘作虎还在一加论坛发文专门详解了一加7T的设计，称在即将发布的新品上，带来了新的AG玻璃的镀膜工艺，手机后壳上会呈现更灵动曼妙的光影，有波光粼粼的感觉。

刘作虎还称，在尝试了多种镜头排布设计方案后，圆形成为了我们自然而然的选择，这样从任何方向看都能实现完美对称。圆形的弧度与手机边框的棱线形成强烈的对比，能给人一种美观、和谐、平衡的感觉。

值得一提的是，上面刘作虎放出的轮廓图显示一加7T正面疑似采用了水滴屏设计。

目前的传闻显示一加7T系列将搭载高通骁龙855+处理器，电池有所增加，Pro中的从4,000mAh增加至4,085mAh，普通版从3,700mAh增加至3,800mAh。

另外，官方已经证实，一加7T将全系搭载90Hz屏幕。

一加公司昨天宣布，一加7T系列手机将于9月26日在印度和北美发布。该系列预计将包括两个机型，一加7T和7T Pro，9月26日发布之后，一加还将于10月10日在伦敦举行第三场活动，届时会发布更多新品。