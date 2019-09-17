特斯拉软件迭代史：三个阶段、六大版本和无数创新

时隔将近一年时间，特斯拉又一次发布了软件系统的重大更新。

特斯拉已经开始向EAP（Early Access Program：让部分特斯拉车主获得提前升级最新系统权限的计划）用户正式推送了V10系统，加入了在线看YouTube、Netflix流媒体，以及在线卡拉OK等新功能。

不过，向所有特斯拉车主正式推送的版本还需要再等待一段时间，根据特斯拉CEO马斯克8月底在推特上表示，最终的V10版本系统将比预期推迟1-2个月更新。而这一次特斯拉也保证了中国与美国同步更新系统的节奏。

具体说来，特斯拉联合了YouTube、Netflix等公司，极大扩充了车主们对于视频、音乐的娱乐需求。特斯拉将Netflix、YouTube（中国为腾讯视频和爱奇艺）以及Tesla Tutorials（特斯拉教程）三个应用整合成为特斯拉剧院（TESLA THEATER）。在停车并接入WiFi后，用户可以使用流媒体服务；V10车机系统还可以选择卡拉OK功能（目前中国版本暂时未开放），允许用户在车内唱卡拉OK，并自主选择是否播放人声轨道。当车辆行驶时，虽然歌词不会显示在屏幕上，但是在开车时可以播放卡拉OK曲目。

▲V10版本的流媒体功能| teslarati

此外，更新中还加入了几个有趣的小功能。其中有个叫做Feeling Lucky or Hungry？是为选择困难症患者准备的。在地图界面上点击该功能，系统就会自动为车主推荐当地的餐厅或者附近的景点。

▲Feeling Lucky or Hungry？| teslarati

更新的JOE MODE则是一项贴心的新功能模式：当车内有婴儿或者有乘客入睡时，开启JOE MODE，车辆便会自动降低行驶时的提示音量，以免打扰到乘客休息。

至于自动驾驶方面，这次更新没有太大的变化，只是进行了几项细节上的优化。这样看来，V10的更新主体只是「娱乐」。但不可否认的是，随着V10版本的软件更新，特斯拉的软件系统正在开始走向「开放」：接入第三方游戏的复杂度和数量都在增加，娱乐界面也开始支持第三方的流媒体。

在可见的时间内，V10版本之内特斯拉也许就会构建属于它的「应用商店体系」，来收集全球开发者的「奇思妙想」。同时，关于Autopilot辅助自动驾驶的更多功能也会开放，甚至完成对完全自动驾驶（full self-driving，FSD）能力的构建。对于特斯拉来说，V10也许将是在软件系统内里程碑式的跨越。

只是在此之前，很少有人系统的关注特斯拉软件系统的成长历程。经历过6、7年时间内的几次大型系统更新，每一次的更新特斯拉都是企图创造一次跨越式的体验优化，如今才有了V10版本的诞生。

就是在这些无数细小的功能和体验改变之后，在这些持续的更新和纠错背后，我们才看到特斯拉在软件能力上构筑的护城河。

于是极客公园（ID：geekpark）希望回顾特斯拉软件系统的发展历程，并将其大致划分为三个阶段。通过回望这些历史，希望能够更加了解整个特斯拉软件领域的运作逻辑和难点，相信这对于未来汽车的软件发展路径都十分重要。

第一阶段：创新，摸索

2012年6月22日，特斯拉首次开始交付Model S。这也许正是严格意义上的全球的第一款「智能汽车」。

2012年10月它迎来了自己的第一次OTA更新，虽然只有区区几百名车主，但特斯拉在Model S中加入了司机座椅记忆、模仿燃油车汽车习惯的「怠速」蠕动模式、使用更严苛的EPA续航标准（满电续航的显示从300英里减少到265英里）等等。

这样的「炫技」也许是许多传统车企不敢想像的事情，但在那个3G时代，即便是连上WIFI，动辄「停车」两小时的更新时间也同样遭受过不少吐槽。

▲早期特斯拉系统界面| SMD Wireless

第一批开上特斯拉的人，率先感受到汽车智能化的冲击。一位特斯拉早期车主曾表示，一打开特斯拉Model S的车门，就体会到浓烈的科技感：简约的车厢内饰设计、全液晶仪表盘、中控17寸大屏……但当时这位车主不知道的是，未来带给这位车主更多科技感的正是特斯拉的软件系统。

特斯拉给软件版本命名为V*（Version）的规矩是从2012年Model S发售之后没多久推出的。但鉴于之前已搭载了软件系统，第一个版本并不叫做V1，而是V4。我们可以把V4-V6看作特斯拉在软件系统上的优化及探索，不少新颖的功能都在这几代的更新中得到展示，也成为国内新造车势力的学习标杆。

比如智能网联汽车几乎必备的「语音交互」功能，在2012年的V4版本就可以以语音指令的形态使用。在V4版本更新的介绍中可以看到，只要按住方向盘右侧的语音控制键，说出想听的歌曲、想去的目的地以及联系人，通过语音交互就能达到目的。这是智能语音交互比较早期的形态，相信现在的智能语音发展大家有目共睹，只是特斯拉在这个领域还没有突破性成长。

此外，自动弹出门把手这种酷炫的功能也得以搭载在Model S上。当然，早期的车辆存在许多bug和体验差的地方，在每代系统更新后都会得到一些功能的修复。门把手自动弹出功能就在V4版本中得到提升：在车门全部关闭后，门把手会在一分钟之后自动回归原位。

而大部分人注意到特斯拉的软件更新，都是从V6版本开始的。

2014年9月19日，特斯拉正式向全球用户推送了特斯拉车载系统软件v6.0版本，这时距特斯拉在中国的第一批车主提车已有5个月时间。

▲李想作为第一批特斯拉车主与马斯克合影|网络

功能新奇的同时带来良好的体验，加上速度并不慢的更新迭代，让特斯拉成为了汽车智能化的先锋。毕竟，汽车一直以来都是出行的工具，但马斯克让它「活」了，变成了一个出行的伙伴。

「如果你被放在了一个鼓励创新并且允许犯错的环境下，你不停的尝试新想法，不停地失败。但是和我们现在所处的环境不同的是，没有任何人责怪或嘲笑你。」在一则采访视频中，马斯克说到。大概特斯拉团队冒出各种特立独行的idea，都被公司所接受，产生创新。

最被中国人民熟知的V6版本，除了添加喜闻乐见的中文界面以外，我们还能看出一点智能助手的趋势。

首先是基于实时路况的导航服务（BETA版本），导航将根据实时路况提供路线建议，并相应地估计行程所需时间。它还可以在整个行程中根据路况变化动态更新；如果只是从家开到公司这种不太需要导航的路线，车辆则会在工作日出门之前就开始监控路况，并给出适当的通勤建议。

其次，特斯拉与绑定的手机内日历打通，用户可以在车内通过中控屏浏览自己的日常安排。如果你已为某些活动设置了地点，那么你将无需向车内的导航系统重新输入有关详情，直接点击日程表中的该事项，即可获得路线指引。

加上语音交互功能，特斯拉已具备智能助手的雏形。车联网方面，特斯拉开始使用手机代替车钥匙，让车钥匙这样存在了几十年的实体产物，地位一下子变得岌岌可危。

▲特斯拉从V4-V5.9版本的更新时间|极客公园整理

极客公园对特斯拉从V4到V5.9版本更新的日期做了简单的梳理。如果只关注较大的版本更新，其实能够发现特斯拉在软件迭代上的速度并不算慢。根据粗略计算，在特斯拉早期的版本平均更新速度是34天发布一次，更细微的维护版本更新速度则为平均每60天更新一次。

在这其中，特斯拉更多的是完成了细节功能体验上的更新和优化，不断的「小步快跑」，快速修补体验漏洞，它也造就了特斯拉的第一批「极客粉丝」。V6版本之后，特斯拉的软件系统已经走过了危险的婴儿期。

第二阶段：重要转折

V7版本的发布是特斯拉软件系统的一个转折点。

从外部看，V7更新的时间正好是Model X发布的前一个月，所以基本可以笃定，V7版本的发布一部分是为了给新车造势。

车辆本身而言，V7版本也是重大的更新。它加入了日后收获无数好评的辅助驾驶系统Autopilot，将特斯拉软件的竞争力提升了一个台阶。

在2015年10月正式推出的V7.0版本中，特斯拉首次加入了自动车道保持、自动变道和自动泊车三大辅助驾驶功能。只要向内侧拨动两次定速巡航杆，就能开启辅助驾驶。打开转向灯，汽车会在安全的情况下自动变道，全程无需司机驾驶。但是，司机的双手必须放在方向盘上，并时刻注意路况，因为随时可能有意外发生。

事实上，辅助驾驶的推出，也是特斯拉硬件能力的释放。2014年第四季度以来，每一辆交付的Model S都配备了Autopilot硬件，包括前视摄像头，雷达和360度超声波传感器，辅助驾驶的硬件条件已经达到。

▲特斯拉Autopilot功能| electrek

这也是智能产品的惯用套路。每一代iPhone都是硬件（手机）先行，之后的软件升级只要下载安装包就可以。在汽车上，这套程序变得更为复杂，可升级的功能也变得更加强悍。

在最近特斯拉公布自研车载AI芯片的时候，可以看出Autopilot对于硬件的要求。搭载自研AI芯片的硬件被称为Autopilot硬件3.0版本，马斯克说它是特斯拉全自动驾驶计算机（full self-driving computer），未来车主仅需进行软件更新就能让车辆达到全自动驾驶的水平，正所谓「以软件定义硬件」。

而Autopilot软硬结合的部分也成为了汽车销售中的溢价部分，从技术和商业度上考量，特斯拉足以称得上高瞻远瞩。

▲特斯拉从V6-V7.1版本的更新时间|极客公园整理

从更新时间上看，特斯拉自V6.0版本开始，不再执着于「小步快跑」式的迭代，而是将大版本的更新提上日程。我们暂且把6.1、6.2这种小数点后有数字的版本称作「次要版本」，可以看出，特斯拉从这一阶段开始仅更新一两个次要版本就快速发布重大版本，也是从这时开始，马斯克定下了「特斯拉每三到四个月，就会进行一次系统升级」的规矩。而这段时间也是Autopilot极速成长的阶段。

▲Version 5.x版本与 Version 7.0版本UI界面变化|网络

第三阶段：暗藏危机

特斯拉依旧是那个特斯拉，新造车却风起云涌。

V8与V9版本的更新没有特别亮眼的地方，但依然值得推敲。如果用两个关键词，那么这两版都可以用「增强辅助驾驶」和「安全」两个词概括。

稳步更新的节奏下，经过Autopilot惊艳发布，怎样保障辅助驾驶的体验优化，成为接下来的重点。

▲特斯拉从V8-V10版本的更新时间|极客公园整理

有必要提及的是，在V9版本之前，特斯拉一直保持着每年一次大版本更新的节奏，但是V9与V8之间隔了足足一年，软件迭代速度肉眼可见地放慢。

其中原因，可能是特斯拉在这段时间遭遇的困境有关。2017到2018年，Model 3一直遭受着产能上巨大压力，软件方面无暇顾及；在自动驾驶Autopilot团队中，也不断有员工离开，人数变少让研发工作更加艰难。

据外媒报道，在2016年至2018年的18个月期间，Autopilot团队至少有11名成员离职，占整个团队的近10%，其中包含3名主管人员，一些级别较低的Autopilot经理和工程师也相继离开。

另一方面，因为V8与V9在Autopilot上大幅优化，而研发本身就是巨大的工作量，所以重压之下，更新速度放缓是可以理解的事情。

据悉，V8.0版本当中，就对Autopilot有200项的改进，除了对体验流畅度和响应速度要求更高以外，在安全性方面也得到增强。

另一方面，也许是受到了Autopilot频繁发生事故的影响，在后续的版本更新中，特斯拉对车辆自身的安全也特别「上心」。

V8版本的更新中，特斯拉还推出了车厢过热保护系统（Cabin Overheat Protect），专注于儿童和宠物的安全。该系统在车内超过105华氏度（40.5摄氏度）的时候可以自动开启车舱的通风换气，激活空调系统。特斯拉将这套系统称为「业界首创」。

之后，特斯拉还把这个系统进行更新，细化为「爱宠模式」。当车主暂时离开，车内会自动给猫狗等宠物调节到舒适的温度，保持车内透气恒温。同时车主也能掌控车内适合宠物休息的环境，并让路人知道他们处于安全状态。

与爱宠模式一起发布的哨兵模式，实际上是把车身周围所有的摄像头都用上，实时监控有无盗窃或恶意损坏车辆的情况发生。

▲哨兵模式| teslarati

就好像iPhone发布之后大洋彼岸出现了一大波手机公司，造车行业同样来势汹汹。

不管是新造车势力，抑或国产汽车厂商向汽车智能化的转型，汽车「新四化」口号下，国产智能网联汽车的集体发声时期，恰好也是特斯拉V8、V9，甚至即将到来的V10版本发布的时期。

对比之下，特斯拉在这几个重大更新中，也并没有展现出令人印象深刻的功能。留给特斯拉领先的时间，可能正在缩短。

根据V10版本的更新，似乎最新的趋势是将汽车变为真正所谓的「移动智能空间」。然而，卡拉OK和在线视频都已经不是最新鲜的功能。小鹏汽车、比亚迪等品牌早已搭载上了在线唱歌功能；爱奇艺也在各大品牌网联汽车的中控大屏内「刷脸」。斑马网络最近更新的3.0版本，甚至能让用户在车内刷快手。

只能说，在车载娱乐信息系统层面，一枝独秀的情况几乎不可能在短期内实现，其中变数颇多，特斯拉也许只能期望于从封闭的系统中迅速脱离，逐渐创造一个更加开放的环境，引入更多的第三方力量。

▲中国与美国同步更新推送系统|图片来自微博@常岩CY

辅助驾驶层面，Autopilot仍然是用户体验最优的系统之一。这里无需过度担心，技术层面的功能，特斯拉踩过的坑，其他品牌也不容易绕过。放眼未来，全自动驾驶的梦想还需要时间，在此之前，特斯拉辅助驾驶系统保持着大幅领先。

如今V10版本的软件中，也进一步增强了Autopilot在车辆仪表的显示动效。整个区域可以旋转放大等调整视角的操作，更好的辅助用户观察汽车周围的盲区视角。

▲Autopilot在车辆仪表的动效显示|图片来自微博@常岩CY

至少从某些方面看，特斯拉依然是激进派，在产品定义方面，也掌握着绝对的话语权。仅从UI界面的更迭上，就足以窥探出这家公司对产品和用户的理解。

▲特斯拉大屏UI进化史，从左到右依次为V6、V7、V8、V9 | electrek

而马斯克将他本人的思想带入到特斯拉软件系统中，用各种功能与彩蛋刷新用户认知。甚至埋下的一个个伏笔里，也藏着我们对于特斯拉创新的期待。

历史的旧账总是好翻，但每一次的旧账都是创新者面向未来做出的努力，成败是次要，对于创新的探索，必须致敬。