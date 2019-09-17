迪士尼 CEO 从苹果离职，流媒体的战事正式打响

上周五，苹果在递交给美国证券交易委员会的一份文件中称，迪士尼CEO鲍勃·伊格尔（Bob Iger）已经辞去了苹果董事会的职务。

苹果表示，「鲍勃近八年的表现堪称模范，他自从领导迪士尼以来，就一直是苹果最信赖的商业伙伴之一…虽然我们怀念他过去的贡献，但是我们尊重他的决定，非常期待与鲍勃和迪士尼继续维持合作的关系。」伊格尔也表示，「能在苹果董事会任职八年一种特殊的荣幸。」

除了稍显客套的回应，双方并没有说明此举背后真正的原因。不过，伊格尔辞职这天，苹果刚好宣布了Apple TV+的价格和发行时间。在外界看来，伊格尔的离开多少有些「避嫌」的意味。

据了解，Apple TV+和Disney+的正式上线时间仅相隔11天，前者月费4.99美元，后者基础套餐6.99美元/月。对苹果和迪士尼而言，视频流媒体成了它们正面竞争的一块市场，而夹在其中的伊格尔，也因此不得不与苹果划清界限。

乔布斯和伊格尔

伊格尔和苹果的缘分始于他和乔布斯长达多年的密友关系。

2005年3月，迪士尼董事会升任伊格尔为CEO，伊格尔只将这件事情分享给了少数几个人，其中就包括乔布斯。

当时迈克尔·埃斯纳（迪士尼前任CEO）和乔布斯（皮克斯当时最大股东）的关系陷入僵局，两家公司的合作也出现了破裂。「当我知道我将要成为迪士尼CEO时，我想到的第一件事就是做些什么来挽回这段关系。」伊格尔接受《财富》时说道。

伊格尔告诉乔布斯，迪士尼不会一成不变，一个新的时代很快就会开始。「我认为电视行业有一个巨大的机会，就像你对音乐做的那样，把电视节目都放在iTunes上。」伊格尔对乔布斯说道。

乔布斯接受了来自伊格尔的橄榄枝。2005年，iPod发布会上，刚刚走马上任的伊格尔宣布，迪士尼旗下剧集《迷失》（Lost）和《绝望主妇》（Desperate Housewives）将上线iTunes，迪士尼将成为第一家在iTunes播放全长度电视节目的媒体公司，在那之前，iTunes上只有音乐。迪士尼也是第一批为iPhone和iPad开发应用程序的公司之一。

2005年iPod发布会|图片来源：Fortune

之后，在乔布斯和伊格尔的努力下，2006年，迪士尼以74亿美元收购皮克斯，同时将迪士尼自己的动画工作室交由皮克斯的两位联合创始人Ed Catmull和John Lasseter管理。之后，在伊格尔的管理下，迪士尼以43亿美元收购漫威，40亿美元收购卢卡斯影业。蒂姆·库克如此评价伊格尔，「他有勇气突破。他知道迪士尼的传统，但是没有遵循传统。」

乔布斯和伊格尔成为了工作内外的挚友。直到2011年乔布斯在去世之前，要求伊格尔接替他在苹果董事会的位置。

不过这样的蜜月期如今已被打破。

蜜月期结束

Apple TV+ 公布之前，苹果对流媒体业务的细节小心保密。4月，伊格尔接受彭博电视台采访时表示，Disney+不会是苹果直接的竞争对手。每当苹果董事会出现流媒体话题时，他都会小心翼翼地回避。他表示，这种事情不会经常发生，当时董事们没有太多讨论这个话题，因为业务还处于萌芽阶段。

苹果早些时候在财务文件中也淡化了潜在的冲突，「苹果与迪士尼进行了公平的商业交易，包括销售安排、数字服务内容许可协议和类似安排。」「苹果认为，伊格尔在任何此类商业交易中都没有实质性的直接或间接利益。」

不过随着Apple TV+正在走上台面，问题便无法再回避了。这也标志着苹果朝着Netflix和迪士尼等娱乐领域的巨头正式发起了挑战。

《华尔街日报》称，一位了解伊格尔想法的人士透露，这样的竞争格局让伊格尔很难留在苹果董事会，随着董事会面临越来越多的问题，这将限制他在董事会的参与度。除此之外，监管机构对于硅谷日趋严格的审查，现在似乎也是分道扬镳的好时机。

这样的例子并不少见。埃里克·施密特也曾在苹果董事会任职，直到Google与苹果在多个核心领域的竞争越发激烈。据他自己透露，当董事会开始讨论涉及iPhone的问题，他都会主动离开办公室。而Facebook COO雪莉·桑德伯格和Twitter CEO杰克·多西于2018年离开迪士尼董事会，也是因为各自的公司开始开发原创视频平台。

Apple TV+和Disney+

伊格尔曾经多次将Disney+描述为公司未来的核心。3月，迪士尼正式完成了对二十一世纪福克斯公司的收购以支撑其内容库。随着观众的注意力从传统电视转移，迪士尼目前旗下有三项流媒体服务。Disney+上线第一年计划上架已有的7500集电视节目、25个原创剧集、10部原创电影和特别节目以及400部老片和100部近年院线新片，加上ESPN+ 和 Hulu 两个平台，其内容丰富度是任何一家流媒体都难以企及的。

不过不同于迪士尼旗下皮克斯、漫威等耳熟能详的经典IP，Apple TV+届时推出八部原创新作，包括由珍妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）主演的 The Morning Show，以及杰森·莫玛（海王）主演等科幻剧 See 等。如罗森布拉特证券分析师伯尼·麦克特纳（Bernie McTernan）所说，对比迪士尼，Apple TV+缺少的是内容和品牌。

不过据The Verge称，尽管流媒体领域涌现许多玩家，但是打法不尽相同。Netflix更希望提供大而全的传统有线电视「包」，让用户在一个地方获取一切内容。而Apple TV+和Disney+试图打造传统有线电视「升级包」，提供更少、但是风格迥异的内容。

迪士尼已经将内容逐渐从Netflix撤回，据称苹果已经在原创内容上投入了60亿美元，The Morning Show和See单集成本超过1500万美元，超过了HBO热门电视剧《权力的游戏》。

不少声音认为，Apple TV+应该继续加大原创内容投入，抢占更多的用户时间，在iPhone销量下滑的情况下，成为提振收入的另一个关键点。

不过也有不同的观点。伯尼·麦克特纳认为，「苹果正在将Apple TV+定位为苹果生态系统的用户获取工具，而不是高利润服务收入的另一个来源。」凭借全球14亿台设备，以及「凡购买新硬件的用户都可以获赠一年Apple TV+订阅」的优惠政策，Apple TV+最大的优势在于硬件的规模和覆盖。

分析师Neil Cybart认为，苹果认为用户更愿意付费观看精致的独家内容，而非大众平庸的视频节目。Apple TV+提供独家的内容是为了向Apple TV进行视频消费的用户转化，如同Apple Card带动Wallet应用程序发展一样。

不过，这并不是一场Apple TV+和Disney+双方博弈游戏，Netflix、亚马逊、YouTube、HBO等等都成为这场游戏的搅局者。与其说Bob Iger的离职意味着苹果和迪士尼的分道扬镳，不如说，这其实是视频流媒体战事白热化的第一枪。