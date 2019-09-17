马斯克获评为“最激励的科技领导者”，贝索斯排名第二、马云第五

IT之家9月17日消息 日前，国外科技招聘网站Hired对美、英、法、加四国共3600名科技工作者进行调查，特斯拉公司创始人埃隆·马斯克被评为科技界最鼓舞人心的人物。亚马逊CEO杰夫·贝索斯排名第二，阿里巴巴前董事局主席马云位列第五。

由于这份榜单受访者多位国外科技公司相关从业者，因此榜单上的人大多数是外国面孔。

前十位分别是特斯拉创始人埃隆·马斯克、亚马逊集团董事会主席兼CEO杰夫·贝索斯、微软公司CEO萨提亚·纳德拉、Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格、阿里巴巴创始人马云、Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格、奈飞创办人兼董事会主席里德·哈斯廷斯、Youtube CEO苏珊·沃奇基、雅虎CEO玛丽莎·梅耶尔、谷歌创始人谢尔盖·布林前妻安妮·沃奇基。

据福布斯统计，马斯克目前的净资产超过200亿美元。尽管他的古怪行为名声在外，但他仍被评为鼓舞人心的领导者。从在公共场合吸食大麻、召开怪异的业绩电话会议，到录制一首自动说唱歌曲，再到帮助一只绵羊的照片走红，马斯克让他的公司成为了聚光灯下的焦点，但这往往会吓到投资者。今年早些时候，马斯克与美国证券交易委员会就他使用Twitter讨论特斯拉财务问题的法律纠纷达成和解。

