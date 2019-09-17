最强视频相机松下SH1上市，拍6K RAW视频只要26998元

今天松下正式在国内发布LUMIX S系列的第三款无反相机S1H，单机身售价只要26998元，预计新机将于10月上旬上市，最理想情况下消费者能在9月份买到。

S1H是继S1、S1R后松下第三款全副无反相机，它使用了一块全幅CMOS传感器，有效像素为2420万，支持双原生ISO技术，基准感光度是ISO 800和ISO 4000，感光度范围为ISO 100至ISO 51200，可扩展到ISO 50至ISO 204800，是第二款明确使用了双原生ISO的数码相机（第一款是松下GH5S）。为了减少后期工作量，SH1传感器搭载了低通滤镜，能有效减少摩尔纹，让画面变得更为干净。

S1H可拍摄多种规格视频，全画幅下可拍摄6K/24P（3：2）、5.9K/30P（16：9）、C4K/30P、4K/30P以及1080P/180P视频，在Super 35画幅下可拍摄C4K/60P、4K/60P视频，其中C4K、4K、1080P支持10bit 4:2:2规格的机内录制，还提供了4：3长宽比变形镜头模式，可机内加载V-Log，能直接套用电影机VariCam的LUT文件，简化后期调色工作，最高提供14+档动态范围；升格视频支持自动对焦与录音功能，是目前视频规格最强悍的相机，没有之一。

▲S1H使用变形镜头拍摄出的画面

现在松下还与Atomos展开合作，计划在2020年实现S1H通过HDMI输出苹果ProRes RAW，最高支持6K RAW，是第三款确认支持ProRes RAW的相机，届时用户可以直接在Premiere中处理RAW视频了。

在提升视频指标同时，松下在S1基础上改进了S1H机身，最明显一点改进是加厚机身，内置了散热风扇，在屏幕两侧加入进风口和出风口，大幅度提升了S1H扛高温能力，用户近乎不用担心机身过热造成关机，更是开创了相机内置风扇的先河。

其次，SH1顶部的录像按键变得更大更红，L卡口右下角加入了一个新录像按键，方便Vlogger自拍之用；机身前后加入了计数灯，拍摄视频时会亮起红光，提示用户正在拍摄视频；卡槽从XQD+SD改为双SD卡槽；屏幕增加了一个向上翻转的机构，方便低角度拍摄之用；保留了机身五轴防抖功能，结合镜头防抖最高可提供6.5档的视频防抖效果，是目前全副相机之最；其它机身设计与S1、S1R相似，可沿用现有配件。

▲全副武装得S1H

除了S1H外，松下今天一同发布了L卡口首支大三元镜头Lumix S Pro 24-70mm F2.8（S-E2470）。Lumix S Pro 24-70mm F2.8是第三支S PRO镜头，镜头设计获得了徕卡认证，它由16组18片镜片组成，其中3片是非球面镜片，4片是ED超低色散镜片，以及1片是UHR超高折射率镜片，光学结构近似徕卡的24-90mm f/2.8-4。

为了实现快速对焦，镜头采用了直线电机和步进电机两种对焦马达，支持480fps的DFD对焦技术；具备防尘防水滴结构；对焦环往后拉会露出对焦尺，增强对焦阻尼，以提供优质的手动对焦体验；镜头单价15998元，与同级别镜头售价相近。

算上Lumix S Pro 24-70mm F2.8，原生L卡口镜头数量已达46支，假若再算上徕卡、适马电影镜头，可用镜头数量更是达到100支。

毫无疑问，S1H是目前最为强悍视频相机，要与它分庭抗礼至少得是BMPCC 6K，可S1H以26998元“低价”上市，让后者黯然失色。