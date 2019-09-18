外媒：华为Mate 30/30 Pro/30 Lite不会在中欧地区上市

IT之家9月18日消息 据letsgodigital消息，华为Mate 30/30 Pro/30 Lite将不会在中欧地区或者说只会在欧洲部分国家上市开售，之所以这样是因为华为Mate 30系列无法使用谷歌GMS服务，这对欧洲人来说无疑是痛苦的。

letsgodigital从华为内部人士获悉，华为Mate 30/30 Pro/30 Lite将无法在中欧地区上市，华为意识到没有谷歌服务的高端旗舰手机在欧洲不会有竞争力，消费者不会花1000多欧元购买这样的手机，新的Mate系列手机在欧洲国家上市的可能性依然很小，基于事态的发展，这些都是华为临时的决策。

随后昨日晚间，letsgodigital又自证消息称，“另一个可靠的消息来源证实了上述消息的真实性”。东欧和中欧是华为在欧洲的重要市场，目前尚不清楚东欧地区是否会上市华为Mate 30系列，但是中欧地区，华为Mate 30系列将不会上市开售。phonearena指出，中欧地区通常指的是法国、西班牙、德国、意大利、英国等华为手机畅销的几个国家。

letsgodigital认为，目前的窘境会激励华为构造自己的系统及生态，也许在明年的华为P40系列身上，我们可以看到鸿蒙系统的初期生态。

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