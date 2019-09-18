传Facebook与雷朋母公司合作开发AR眼镜

新浪科技讯北京时间9月18日早间消息，Facebook过去几年一直都致力于在华盛顿州雷德蒙德的“Facebook现实实验室”（Facebook Reality Labs）开发增强现实（AR）眼镜，但这个项目的发展举步维艰，促使该公司不得不寻求帮助。现在，据熟知内情的消息人士透露，Facebook希望与雷朋（Ray-Ban）母公司Luxottica合作，在2023年至2025年之间完成这个项目并面向消费者发布。

消息人士称，这种增强现实眼镜的内部代号为Orion（猎户座），旨在取代智能手机，能让用户接听电话，在一个小显示屏上向用户显示信息，并将其位置实时传输给社交媒体好友和粉丝。

另据外媒此前报道，Facebook还在开发一种人工智能语音助手，能让用户通过语音方式向这种眼镜输入信号。此外，该公司还已开始实验一种环形设备，可让用户通过运动传感器输入信息，其内部代号为Agios。

Facebook雷德蒙德办公室有数百名员工正在研究增强现实眼镜技术，但据一位参与开发这种设备的人员透露，到目前为止，Facebook一直都难以缩小这款设备的尺寸，因此从形状系数方面来看还无法吸引消费者。

由于研制周期较长，因此无法保证这种眼镜将可按时完成或出货。但据一位熟悉这个项目的人士透露，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）对增强现实眼镜很有兴趣，并要求硬件负责人安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）优先考虑开发这种产品。

Facebook拒绝就此消息置评，Luxottica也尚未对相关置评请求作出回应。

并非只有Facebook相信增强现实智能眼镜将可成为计算领域中的下一种重大产品，微软已经开发了HoloLens 2头盔，“阅后即焚”通信应用Snapchat母公司Snap正在出售智能眼镜，佛罗里达州创业公司Magic Leap则正在出售Magic Leap One AR眼镜。不过，这些设备都没能成为热门产品。据报道，苹果公司也在开发一款类似产品，最早可能在明年上市。

Luxottica是雷朋、Oakley和其他一些太阳镜品牌的母公司，该公司此前试验过这项技术，曾在2014年与谷歌合作设计、开发和经销Google Glass设备。