美司法部对斯诺登发起诉讼：因其新书未提交政府审批

新浪科技讯北京时间9月18日凌晨消息，美国司法部周二对美国国家安全局（NSA）告密者爱德华·斯诺登（Edward Snowden）发起诉讼，理由是他没有将自己写的一本书提交给政府审批。

助理总检察官乔迪·亨特（Jody Hunt）发表声明称：“爱德华·斯诺登在受雇于中央情报局和担任国家安全局承包商时签署了协议，而他违反了协议规定的该对美国承担的义务。”

周二，麦克米伦（Macmillan）出版了斯诺登的《永久记录》（Permanent Record）一书，这家出版商在美国司法部的诉讼中也被列为被告，该公司尚未对相关置评请求作出回应。

美国司法部发布新闻稿称，该部正在寻求追回“斯诺登因其未在出版以前提交出版物以备审查而获得的所有收益，此举违反了他的合同和受托义务”。

“美国起诉这家出版商仅仅是为了在法院受理美国的诉讼时，确保其不会主动或者按斯诺登的指示给他转钱。”美国司法部还在新闻稿中说道。

这起民事诉讼是向弗吉尼亚州东区的美国地区法院提起的，与美国司法部正在追查的与斯诺登涉嫌泄露机密信息有关的刑事案互不相干。自2013年向记者公布大量机密文件以来，斯诺登一直都流亡在俄罗斯。次年，英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》基于斯诺登泄密信息而作出的报道获得了普利策奖。

目前还不清楚斯诺登与麦克米伦出版社之间的财务安排。美国司法部在起诉书中表示，关于此事“没有可以公开的信息”。

根据这家出版社的网站，斯诺登的这本书“首次披露了他的生活故事，包括他是如何帮助建立这个系统的，以及是什么促使他试图推翻这个系统的”。

斯诺登在周一接受MSNBC主持人布莱恩·威廉姆斯（Brian Williams）采访时表示，他的目标不是终结国家安全局，而是要对其进行“改革”。

一位熟知内情的消息人士向福克斯新闻透露，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）批准了该部周二发起的这起诉讼