苹果iPhone 11/Pro外媒评价汇总

苹果2019年新旗舰iPhone 11/11 Pro系列将于9月20日开售，而提前拿到评测用机的媒体于今晚正式解禁，目前多家外媒已经放出iPhone 11/11 Pro的评测，对于不想看单独大长篇的朋友，我们这就为您做一个评价汇总。

对于iPhone 11，几乎所有的外媒评论都称其为“你应该购买的手机”，不仅在于基本比肩iPhone 11 Pro的性能，还在于近年来看到的新iPhone身上的最便宜价格。今年iPhone 11和11 Pro之间的界限已经变得更加模糊。

iPhone 11的主要升级在于后置双摄，增加了一个新的超广角镜头，Verge评价其非常有价值，拍照质量已经很好，但是它也离广角主镜头还有些差距。Verge认为iPhone 11在夜间拍摄的表现令人满意，TechRadar则表示，苹果让iPhone低光拍摄能力提升到和华为、三星和谷歌旗舰手机相同水平，并且在某些方面超越对手。

“当你开夜间模式在凌晨1点拍照，获得的效果跟你在下午时分拍的一样。”——TechRadar如是说。

techcrunch有不同看法，他们认为夜间模式依旧会让你看出这是在晚上拍摄的场景，iPhone 11并没有让每个角落都变得很亮，只是画面的主体会更加突出，色彩更为饱满。夜拍最佳的效果必须保持静止，包括持握手机和拍摄对象的静止，如果发生移动，那么拍出来的画面会大打折扣。

Wired特别称赞了iPhone 11的相机升级，电池续航，低成本和A13仿生处理器的速度。此外，苹果原生相机应用也得到了媒体一致肯定，其严谨的用户界面设计和便捷的操作方式，大大改善了整个相机体验。

Engadget则讨论了iPhone 11的屏幕显示质量，并指出显示屏技术与去年的iPhone XR相同，缺乏创新，与iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的OLED屏相比差一截，但“在日常使用中并没有多大影响”。

另外，对于一些人来说，5.8英寸iPhone 11 Pro太小，6.5英寸iPhone 11 Pro Max太大。而iPhone 11的6.1英寸显示屏适中的最佳点，Engadget还给iPhone 11的电池续航时间给予好评，称平均持续时间接近17小时。

媒体们也毫不客气地批评了苹果继续给iPhone 11标配5W充电器的做法，认为这简直抠门到家。

iPhone 11 Pro的评价主要集中在屏幕、镜头和续航几方面，Super Retina Display XDR OLED现在通过iPhone 11 Pro发挥到了极致，HDR10和Dolby Vision HDR电影以及DCI-P3广色域照片看起来比以往更好，颜色和白色都比以往更亮。

比iPhone 11多一个长焦镜头，意味着你有一个更广泛的范围以及有利的角度，无需放大或缩小画面，也无需改变角度或重新考虑光线及构图，就能完成近景、广角和长焦拍摄。

苹果继续在iPhone视频方面性能实力雄厚。iPhone 11和iPhone 11 Pro现在都可以拍摄具有扩展动态范围的4K 60FPS视频，前置摄像头也可以录制4K 60 FPS视频。

techcrunch对续航力测试后表示，在大量使用+户外的条件下，去年iPhone XS的测试结果大约为9.5小时，iPhone 11 Pro坚持了12小时。

iMore表示，iPhone 11 Pro中的4x4 MIMO LTE已经进行了改进，传输速度更快，不过似乎并没有哪家评测特别针对信号问题进行评价。