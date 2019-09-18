美股低开高走纳指涨逾32点，苹果、欧盟再次对簿公堂

凤凰网科技讯北京时间9月18日消息，受沙特称由原油生产设施遭到袭击造成的产能损失的50%已得到恢复，预计月底将完全恢复消息的影响，美股今天低开高走，三大股指均有不同程度上涨。截至收盘，道指涨33.98点，涨幅为0.13%，报收27110.80点；标普500指数涨7.74点，涨幅为0.26%，报收3005.70点；纳指涨32.47点，涨幅为0.40%，报收8186.02点。

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书涨1.0%，亚马逊涨0.81%，苹果涨0.36%，NetFlix涨1.46%，Alphabet跌0.17%，微软涨0.78%。

中国主要科技股多数上涨，网易跌0.08%，爱奇艺涨1.27%，拼多多涨2.02%，微博跌0.04%，腾讯音乐涨1.29%，阿里巴巴涨1.09%，京东涨1.04%，趣头条与上一交易日持平。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：UT斯达康（涨7.61%），500彩票网（涨6.3%），搜房网（涨5.98%），无忧英语（涨5.87%），虎牙（涨5.32%），触宝（涨3.9%），乐居（涨3.26%），金融界（涨3.03%），好未来（涨2.83%），欢聚时代（涨2.42%），唯品会（涨2.01%），蔚来（涨1.92%），哔哩哔哩（涨1.6%），猎豹移动（涨1.58%），瑞幸咖啡（涨1.24%），趣店（涨0.99%），前程无忧（涨0.96%），百世（涨0.91%），聚美优品（涨0.89%），搜狗（涨0.59%），新东方（涨0.54%），畅游（涨0.22%），易车网（涨0.07%）。

与上一交易日持平的公司包括：如涵控股。

下跌的公司包括：中通（跌0.05%），乐信（跌0.35%），小牛电动（跌0.35%），汽车之家（跌0.5%），华米（跌0.56%），世纪互联（跌0.58%），人人公司（跌0.77%），陌陌（跌0.87%），新浪（跌0.93%），携程网（跌1.09%），宝尊电商（跌1.42%），途牛（跌1.47%），58同城（跌1.5%），云米（跌1.56%），正保教育（跌1.68%），搜狐（跌1.96%），凤凰新媒体（跌1.97%），宜人贷（跌2.14%），中芯国际（跌2.24%），简普科技（跌2.58%），迅雷（跌2.62%），小赢科技（跌3.23%），达内科技（跌3.25%），斗鱼（跌3.32%），寺库（跌3.61%），优信（跌3.63%），流利说（跌3.8%），拍拍贷（跌6.33%），品钛（跌6.71%），1药网（跌7.11%），兰亭集势（跌8.53%），信而富（跌9.33%）。

搜狐CEO张朝阳9月9日通知畅游董事会，撤回此前于2017年5月22日提交的以个人名义收购畅游所有流通A类股和B类股的提议。此次张朝阳撤回的是指他在2017年5月提出的对畅游私有化的计划。当时，因为很多机构股东认为私有化价格相对畅游的价值过低，张朝阳的计划并未成行。之后为推进私有化，张朝阳曾表示重新考虑私有化价格，并在2018年通过变更搜狐上市控股母公司注册地的方式强化了搜狐董事会的权力，扫清了股东反对的隐患。搜狐9月9日宣布已向其控股子公司畅游的董事会递交初步非约束性要约，提议以现金方式收购搜狐尚未持有的畅游全部在外流通A类普通股，包括美国存托股所代表的A类普通股。

9月12日，欢聚时代直播运营主体广州华多网络科技有限公司变更经营范围，新增“小饰物、小礼品零售;服装零售、箱、包零售、百货零售(食品零售除外)、电子产品零售”等，此次变更的经营范围超过40个。广州华多由李学凌2005年创办，2012年在美国纳斯达克上市。从早年PC时代的游戏沟通即时软件起步，到后面的秀场直播、游戏直播、海外直播，欢聚时代一步步开疆拓土。旗下目前还拥有虎牙直播、海外直播平台BIGO LIVE，其中虎牙2018年在纳斯达克上市。欢聚时代内部回应称，这是欢聚时代一次常规的经营范围变更，集团未来不排除在电商领域有一些新的探索。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：Snap（涨6.79%），Pinterest（涨2.9%），Zynga（涨2.9%），SAP（涨2.13%），摩托罗拉系统（涨1.69%），西部数据（涨1.46%），美光科技（涨1.38%），Twitter（涨1.12%），PayPal（涨0.92%），高通（涨0.83%），特斯拉（涨0.82%），Spotify（涨0.71%），赛门铁克（涨0.7%），Adobe（涨0.62%），诺基亚（涨0.59%），eBay（涨0.57%），Lyft（涨0.56%），AMD（涨0.52%），英伟达（涨0.48%），Slack（涨0.46%），Box（涨0.4%），爱立信（涨0.37%），恩智浦（涨0.18%），黑莓（涨0.13%），博通（涨0.06%）。

与上一交易日持平的公司包括：惠普公司。

下跌的公司包括：Altaba（跌0.03%），索尼（跌0.05%），Salesforce（跌0.12%），IBM（跌0.2%），iRobot（跌0.25%），Fibit（跌0.27%），Uber（跌0.41%），戴尔科技（跌0.46%），英特尔（跌0.48%），甲骨文（跌0.51%），艺电（跌0.71%），动视暴雪（跌0.77%），思科（跌1.1%），LendingClub（跌1.26%），VMware（跌1.33%），GoPro（跌1.51%），Groupon（跌2.01%），Yelp（跌3.22%），速汇金（跌4.54%）。

特斯拉距离在其位于上海附近的超级工厂3生产Model 3又近了一步。特斯拉计划从第四季度起开始在超级工厂3生产Model 3，它将因此在两个方面受益。其一，Model 3在中国的生产成本将远低于美国；其二，在中国生产Model 3，使得特斯拉可以避开进口汽车的关税。目前，在中国销售的全部特斯拉汽车都是进口的。需要指出的是，即使超级工厂3投产后，在中国销售的其他特斯拉型号汽车还需要进口。特斯拉去年表示，“与在中国生产的配置相同的汽车相比，其生产成本要高出55%-60%。”由于生产过程进行了优化，借鉴在美国生产的经验，特斯拉预计在中国的生产成本会降低。与美国相比，中国的劳动力和供应成本也会更低。另外，超级工厂3生产效率要高于特斯拉菲蒙市工厂。特斯拉将在超级工厂3完成总装以及电池和传动装置的生产任务。在美国，这些任务由位于菲蒙市工厂和内华达州超级工厂分别完成。这也有助于提高特斯拉生产效率。超级工厂3的建设进度给人留下深刻印象。特斯拉2018年7月与中国相关政府部门签署合作协议，10月份就拿到建设用地。超级工厂2019年1月开工建设。8月19日，提出申请第三天，超级工厂3获得首张综合验收合格证。

当地时间星期二，苹果上诉欧盟委员会补交140亿美元税款案在欧盟中级法院综合法院（EU General Court）开庭审理，标志着苹果和欧盟委员会之间标志性的补交税款案进一步升级。2016年8月，欧盟竞争专员玛格丽特·维斯塔格(Margrethe Vestager)裁定苹果向爱尔兰补交130亿欧元税款，称过去20年苹果获得了“非法”税收减免。爱尔兰政府和苹果都对这一裁定提出上诉，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)更是把这称作“纯属政治扯淡”。预计庭审将持续到星期三，但欧盟综合法院可能需要数个月才能做出裁决。原被告双方可以将欧盟综合法院的裁决上诉至欧洲法院。欧盟委员会称，2014年苹果的企业税税率仅相当于其在欧盟利润的0.005%，爱尔兰则对欧盟对其税法的解释提出了异议。苹果律师丹尼尔·比尔德（Daniel Beard）星期二在法庭上表示，欧盟委员会希望“通过引用较小的数字上头条”。