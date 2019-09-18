Adobe第三财季营收28.3亿美元，净利润同比增19%

北京时间9月18日早间消息，Adobe今日公布了2019财年第三财季财报。报告显示，Adobe第三财季营收为28.3亿美元，与去年同期的22.9亿美元相比增长24%，创下历史纪录；净利润为7.93亿美元，与去年同期的净利润6.66亿美元相比增长19%。Adobe第三财季业绩超出华尔街分析师预期，但对第四财季业绩的展望则未能达到预期，导致其盘后股价下跌近3%。

在截至8月31日的这一财季，Adobe的净利润为7.93亿美元，与去年同期的净利润6.66亿美元相比增长19%；每股摊薄收益为1.61美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为1.34美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Adobe第三财季的调整后净利润为10.06亿美元，高于去年同期的8.60亿美元；调整后每股收益为2.05美元，高于去年同期的1.73美元，超出分析师预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期Adobe第三财季每股收益将达1.97美元。

Adobe第三财季营收为28.3亿美元，与去年同期的22.9亿美元相比增长24%，创下历史纪录，这一业绩也略微超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期Adobe第三财季营收将达28.2亿美元。

按照业务部门划分，Adobe第三财季订阅业务营收为25.47亿美元，高于去年同期的20.22亿美元；产品业务营收为1.57亿美元，高于去年同期的1.49亿美元；服务和支持业务营收为1.30亿美元，高于去年同期的1.20亿美元。

Adobe第三财季总营收成本为4.16亿美元，相比之下去年同期为2.95亿美元。其中，订阅业务营收成本为3.04亿美元，高于去年同期的1.99亿美元；产品业务营收成本为915万美元，低于去年同期的1145万美元；服务和支持业务营收成本为1.03亿美元，高于去年同期的8488万美元。

Adobe第三财季毛利润为24.18亿美元，高于去年同期的19.96亿美元。Adobe第三财季运营利润为8.54亿美元，高于去年同期的7.19亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Adobe第三财季的调整后运营利润为11.53亿美元，高于去年同期的9.25亿美元。

Adobe第三财季总运营支出为15.64亿美元，高于去年同期的12.77亿美元。其中，研发支出为4.90亿美元，高于去年同期的3.99亿美元；销售和营销支出为8.12亿美元，高于去年同期的6.70亿美元；总务和行政支出为2.19亿美元，高于去年同期的1.84亿美元；已收购无形资产摊销支出为4295万美元，高于去年同期的2387万美元。

在第三财季中，Adobe回购了约256万股公司股票。Adobe第三财季来自于业务运营活动的现金流为9.22亿美元。

Adobe预计，该公司2019财年第四财季营收将达29.7亿美元，其中数字媒体部门营收的同比增幅将达20%，数字体验部门营收的同比增幅将达23%；净新数字媒体年化经常性收入将达4.50亿美元；按照美国通用会计准则的税率将达11%，不按照美国通用会计准则的税率同样将达11%；每股收益将达1.68美元，不按照美国通用会计准则的每股收益将达2.25美元。

据FactSet调查显示，分析师此前平均预期Adobe第四财季营收将达30.2亿美元，不按照美国通用会计准则的每股收益将达2.30美元。

当日，Adobe股价在纳斯达克常规交易中上涨1.76美元，报收于284.69美元，涨幅为0.62%。在随后截至美国东部时间周二晚上6点45分（北京时间周三早上6点45分）的盘后交易中，Adobe股价下跌7.60美元，至277.09美元，跌幅为2.67%。过去52周，Adobe的最高价为313.311美元，最低价为204.95美元。